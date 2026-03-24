La Turchia respinge le voci di interruzione delle forniture di gas dall’Iran: “flusso regolare”

In un periodo segnato dalla crescente incertezza geopolitica dovuta alla guerra in corso in Iran, la Turchia ha ricevuto rassicurazioni ufficiali circa la continuità delle forniture di gas naturale provenienti dall’Iran. Il ministro dell’energia e delle risorse naturali turco, Alparslan Bayraktar, ha dichiarato che non sono state registrate interruzioni nelle forniture di gas, contrariamente a quanto riportato da alcuni media. Nonostante le difficoltà che potrebbero derivare dai conflitti in corso, le forniture continuano regolarmente, come ribadito dallo stesso ministro: “non ci sono interruzioni, stiamo ricevendo il gas come al solito”.

La smentita alle voci di sospensione delle forniture

Nei giorni precedenti alla dichiarazione di Bayraktar, i media avevano riportato che le forniture di gas naturale dall’Iran alla Turchia erano state sospese, con la motivazione che gli attacchi al giacimento di South Pars, uno dei maggiori giacimenti di gas e petrolio al mondo, avessero influito sulla capacità di esportazione. Tuttavia, le parole del ministro turco hanno smontato tali notizie, confermando che il flusso di gas prosegue come previsto. Nonostante le difficoltà interne derivanti dal conflitto in corso, che sta colpendo gravemente diverse aree dell’Iran, il governo turco ha ribadito che le forniture non sono mai state interrotte.

Il contesto geopolitico e le sfide della guerra in Iran

La situazione in Iran, segnata da un conflitto interno che ha avuto gravi conseguenze sulla stabilità del paese, ha inevitabilmente sollevato preoccupazioni riguardo le possibili nuove interruzioni delle forniture energetiche, tra cui quelle di gas naturale. La Turchia, che dipende in larga misura dall’Iran per il suo approvvigionamento di gas, teme che gli effetti collaterali della guerra possano minacciare l’afflusso regolare di questo combustibile essenziale. Nonostante questi timori, il governo turco ha assicurato che al momento non ci sono segnali di discontinuità nelle forniture.

Il giacimento di South Pars e il suo ruolo nell’economia iraniana

Il giacimento di South Pars è una delle principali fonti di gas naturale per l’Iran. Gestito in collaborazione con altre nazioni, South Pars è fondamentale per le esportazioni iraniane. Tuttavia, la zona è stata teatro di attacchi e di conflitti legati alla guerra, il che ha sollevato dubbi sulla sicurezza delle operazioni. Le preoccupazioni riguardanti l’integrità delle infrastrutture petrolifere e gasifere iraniane hanno quindi generato incertezze sui possibili effetti sulle esportazioni di gas.

La Turchia ha assunto un ruolo centrale come paese di transito per le risorse energetiche provenienti dall’Iran verso i mercati europei. Le infrastrutture turche sono utilizzate per il trasporto di gas e petrolio, aumentando la sua rilevanza geopolitica. La sua posizione come punto di passaggio per le forniture energetiche ha reso la Turchia un partner chiave per l’Iran e per altri paesi che dipendono dalle risorse del Medio Oriente.