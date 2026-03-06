Guerra Iran, il petrolio si infiamma: i futures del Brent sfondano quota 90 dollari al barile

In rialzo i prezzi del petrolio, con i futures per maggio sul Brent che sfondano i 90 dollari al barile, attestandosi a 91,49 dollari al barile (+7,07%), mentre i futures per aprile sul West Texas Intermediate sono in rialzo del 9,88% a 89 dollari al barile. I mercati petroliferi, in deciso rialzo sin dallo scoppio del conflitto in Iran, stanno scontando oggi l’annuncio del Ministero dell’Energia del Qatar secondo cui la guerra potrebbe costringere i Paesi del Golfo a interrompere le esportazioni di energia entro poche settimane.