Guerra Iran, la Germania invia voli civili per evacuare i turisti vulnerabili

Berlino ha annunciato oggi l’intenzione di inviare aerei civili in Arabia Saudita e Oman per evacuare i turisti “vulnerabili” bloccati in Medio Oriente a causa della chiusura dello spazio aereo da parte di diversi paesi in seguito agli attacchi israelo-americani in Iran. La Germania invierà aerei civili a Riad e Muscat “prima possibile” per “gruppi particolarmente vulnerabili”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul, aggiungendo di essere in trattative con la compagnia aerea tedesca Lufthansa per organizzare questi voli.