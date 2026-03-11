Guerra Iran, la mossa sulla crisi energetica: pronta l’azione più grande nella storia dell’AIE

L’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) ha annunciato oggi il rilascio di 400 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche dei suoi 32 paesi membri, un’azione che si preannuncia come la più grande nella storia dell’AIE. Questa decisione è stata presa per affrontare le gravi interruzioni nel mercato del petrolio causate dalla guerra in corso in Iran, che ha messo sotto pressione le forniture globali e fatto lievitare i prezzi. Fatih Birol, Direttore Esecutivo dell’AIE, ha sottolineato la gravità della situazione: “le sfide del mercato del petrolio che stiamo affrontando sono senza precedenti, perciò sono molto contento che i paesi membri dell’AIE abbiano risposto con un’azione collettiva di dimensioni senza precedenti”. L’incontro straordinario tra i governi dei paesi membri dell’AIE è stato convocato per analizzare le condizioni di mercato e decidere le azioni più appropriate da intraprendere.

La guerra e la crisi del petrolio

La guerra, iniziata il 28 febbraio 2026, ha avuto un impatto devastante sulle forniture di petrolio, con una drastica riduzione dei flussi attraverso lo stretto di Hormuz. Questo passaggio strategico rappresenta circa il 20% del commercio globale di petrolio, e la situazione ha portato a una diminuzione delle esportazioni di greggio e prodotti raffinati a meno del 10% dei livelli pre-bellici. Gli operatori sono stati costretti a fermare o limitare la produzione, aggravando ulteriormente la crisi.

Il ruolo dell’AIE e le misure supplementari

L’AIE ha affermato che il rilascio delle riserve sarà effettuato in base alle specifiche necessità dei paesi membri, e che alcuni potrebbero adottare misure di emergenza aggiuntive. Con oltre 1,2 miliardi di barili di scorte di emergenza, i paesi membri sono ben preparati per affrontare questa sfida, ma l’urgenza di una risposta rapida e coordinata è fondamentale.

Prospettive future e monitoraggio della situazione

Nonostante l’importante intervento, l’AIE ha annunciato che continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi del mercato petrolifero e fornirà ulteriori raccomandazioni ai governi dei paesi membri. “Il nostro compito è garantire la sicurezza energetica a livello globale, e sono soddisfatto che i membri dell’AIE stiano mostrando un’unità decisiva nell’affrontare questa crisi”, ha concluso Birol.

L’AIE, quindi, continua a giocare un ruolo cruciale nel garantire la stabilità dei mercati energetici globali, mentre l’attenzione resta rivolta all’evoluzione della guerra e ai suoi impatti geopolitici ed economici.