Guerra Iran, la Saudi Aramco in trattative con aziende ucraine per droni intercettori

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Saudi Aramco, il gigante petrolifero saudita, è attualmente in trattative con almeno due aziende ucraine, SkyFall e Wild Hornets, per acquistare droni intercettori da utilizzare nella protezione dei suoi impianti. Le trattative, che vedono l’azienda saudita muoversi rapidamente, sono finalizzate a ottenere tecnologie avanzate prima che altre nazioni della regione, come il Qatar, o lo stesso governo di Riad, possano intervenire. La mossa arriva in un periodo di crescenti tensioni con l’Iran, che ha intensificato i suoi attacchi nella regione.

I recenti attacchi e la minaccia dell’Iran

La decisione di Saudi Aramco di procurarsi i droni arriva dopo l’attacco al giacimento petrolifero di Berri, avvenuto sabato, con il sospetto che il drone sia stato lanciato dalla Repubblica Islamica dell’Iran. Funzionari sauditi hanno indicato che l’Iran sta portando avanti una serie di attacchi ai danni degli impianti energetici della regione, segno di un’evoluzione nel conflitto che potrebbe minacciare ulteriormente la stabilità geopolitica. Questi eventi hanno accelerato la necessità di misure difensive sofisticate per proteggere le risorse energetiche critiche della regione.

L’interesse del governo saudita e la collaborazione con Kiev

Oltre alle trattative private con le aziende ucraine, anche il governo saudita ha avviato contatti con Kiev per acquisire sistemi di difesa simili. Funzionari di Riad, infatti, hanno esplorato diverse soluzioni per far fronte alla crescente minaccia iraniana. In particolare, i contatti tra i funzionari sauditi e la società ucraina Phantom Defense hanno portato all’interesse per i sistemi di guerra elettronica sviluppati dalla compagnia, capaci di interferire e disabilitare le comunicazioni dei droni nemici, aumentando ulteriormente la protezione dei complessi petroliferi.

Una nuova era di difesa nel Medio Oriente

Con l’Iran che continua a rappresentare una minaccia diretta per la sicurezza energetica del Golfo, l’acquisizione di droni intercettori e sistemi avanzati di guerra elettronica da parte della Saudi Aramco e del governo saudita segnala un nuovo approccio alla difesa nel Medio Oriente. La crescente cooperazione tra l’Arabia Saudita e l’Ucraina non solo riflette la necessità di tecnologie avanzate ma evidenzia anche il ruolo sempre più cruciale della guerra elettronica e dei droni nella protezione delle risorse vitali in un contesto regionale estremamente volatile.