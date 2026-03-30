Guerra Iran, la Spagna chiude lo spazio aereo ai voli dell’operazione Epic Fury

La decisione della Spagna di chiudere il proprio spazio aereo ai voli coinvolti nell’Operazione Epic Fury segna un passaggio rilevante nel quadro della crescente tensione internazionale legata alla guerra in corso con l’Iran. Secondo quanto riportato dal quotidiano El Pais, il governo di Madrid ha scelto di non collaborare con l’offensiva lanciata da Stati Uniti e Israele, prendendo una posizione prudente ma politicamente significativa. La misura non si limita a un gesto simbolico, ma rappresenta un chiaro segnale di dissenso rispetto a un’operazione che rischia di ampliare il conflitto già in atto. In un momento in cui la guerra con Teheran sta assumendo dimensioni sempre più globali, la scelta spagnola evidenzia le divisioni interne al blocco occidentale.

Stop alle basi militari e ai voli alleati

Nel dettaglio, Madrid ha vietato l’utilizzo delle basi aeree strategiche di Rota e Morón de la Frontera, punti chiave per le operazioni militari della NATO nel Mediterraneo. Non solo: la Spagna ha negato anche il sorvolo del proprio territorio agli aerei statunitensi dislocati in Paesi terzi come il Regno Unito e la Francia. Questa doppia restrizione rafforza la volontà del governo spagnolo di non essere coinvolto direttamente in un’operazione che potrebbe avere conseguenze imprevedibili. In un contesto in cui l’Operazione Epic Fury rappresenta una delle azioni più aggressive contro l’Iran negli ultimi anni, la chiusura dello spazio aereo diventa un atto politico di rilievo, capace di influenzare anche le dinamiche tra alleati.

La guerra con l’Iran e il rischio di escalation globale

L’offensiva condotta da Stati Uniti e Israele contro obiettivi iraniani si inserisce in una fase già estremamente delicata del confronto con Teheran. La guerra, caratterizzata da attacchi mirati, operazioni coperte e tensioni regionali, sta progressivamente coinvolgendo un numero crescente di attori internazionali. La decisione della Spagna riflette il timore diffuso che l’escalation possa sfuggire al controllo, trasformandosi in un conflitto su larga scala. In Europa, infatti, emergono posizioni divergenti: alcuni Paesi sostengono apertamente l’azione militare, mentre altri, come Madrid, preferiscono mantenere una distanza strategica per evitare ripercussioni dirette.

Un segnale politico all’interno dell’alleanza occidentale

La scelta spagnola non è solo una misura operativa, ma anche un messaggio politico indirizzato agli alleati. In un momento in cui l’unità occidentale viene messa alla prova dalla gestione del conflitto con l’Iran, Madrid sottolinea la necessità di un approccio più cauto e multilaterale. Il rifiuto di supportare l’Operazione Epic Fury evidenzia le crepe all’interno della coalizione guidata dagli Stati Uniti, suggerendo che non tutti i partner condividono la strategia militare adottata. In prospettiva, questa posizione potrebbe aprire un dibattito più ampio sul ruolo dell’Europa nella crisi e sulla possibilità di privilegiare soluzioni diplomatiche rispetto all’intervento armato.