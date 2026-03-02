Guerra Iran, la Turchia cancella tutti i voli verso i Paesi del Golfo

La Turchia ha cancellato tutti i voli verso Iran, Iraq, Giordania, Siria e Libano fino a venerdì a causa degli attacchi nella regione, mentre tutti i voli previsti verso Qatar, Kuwait, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti sono stati cancellati fino a martedì. Lo riferisce Al Jazeera. Nel frattempo, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Abdulkadir Uraloglu ha dichiarato che i voli riprenderanno verso gli aeroporti di Riyadh, Jeddah e Medina in Arabia Saudita, nonché verso l’Oman. Un aereo della Turkish Airlines e uno della Pegasus Airlines sono stati bloccati a Teheran e il personale delle due compagnie aeree è stato riportato in sicurezza in Turchia, ha detto, aggiungendo che il resto del personale delle compagnie aeree turche in Qatar, Bahrein e Emirati Arabi Uniti non era in pericolo.