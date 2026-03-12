Guerra Iran, l’avviso: “colpiremo le reti elettriche della regione in caso di attacco USA”

La situazione tra l’Iran e gli Stati Uniti continua a deteriorarsi, alimentata da dichiarazioni provocatorie e minacce dirette. Il capo della sicurezza iraniana, Ali Larijani, ha lanciato un avvertimento in risposta a possibili attacchi alle infrastrutture critiche della Repubblica islamica. Secondo Larijani, se gli Stati Uniti dovessero interrompere l’approvvigionamento elettrico dell’Iran, la reazione sarebbe devastante non solo per il Paese, ma per l’intera regione. Le tensioni tra le due nazioni sono in crescita da mesi, con il conflitto che rischia di travalicare i confini, coinvolgendo altri attori regionali e globali.

La minaccia di Ali Larijani

Ali Larijani, figura di spicco della politica iraniana, ha dichiarato su X che un attacco alle infrastrutture energetiche iraniane da parte degli Stati Uniti comporterebbe una reazione diretta: “se lo facessero, l’intera regione sarebbe al buio in meno di mezz’ora”, ha affermato, facendo riferimento alle reti elettriche interconnesse tra l’Iran e le nazioni vicine.

Larijani ha sottolineato che l’oscurità derivante dall’interruzione della fornitura elettrica offrirebbe “ampie opportunità” per le forze iraniane di colpire gli Stati Uniti, approfittando della disorientazione che causerebbe la paralisi delle infrastrutture. Un’esplicita minaccia che sembra puntare anche sulle potenziali difficoltà di evacuazione delle truppe americane in un contesto di crisi globale. Le prossime settimane saranno cruciali per determinare se queste dichiarazioni porteranno a una nuova escalation violenta.