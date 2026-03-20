Guerra Iran, l’elio vola: il suo impatto su risonanze magnetiche e tecnologia sanitaria

Il conflitto in corso in Iran sta avendo ripercussioni inaspettate su molteplici settori industriali, tra cui quelli legati alla tecnologia avanzata e alla medicina. L’elio, un gas raro ma essenziale in numerosi processi produttivi, ha visto impennarsi il suo prezzo a causa delle difficoltà di approvvigionamento, alimentate anche dalle tensioni geopolitiche che coinvolgono la regione mediorientale. L’elio è infatti fondamentale per la produzione di semiconduttori, infrastrutture per l’intelligenza artificiale e, in ambito sanitario, per il corretto funzionamento di apparecchiature complesse come le risonanze magnetiche (RM) e microscopi avanzati. Nonostante ciò, Giovanni Arcuri, ingegnere biomedico e direttore dell’Ospedale Isola Tiberina di Roma, assicura che, al momento, non ci sono preoccupazioni immediate per l’accesso e la disponibilità di elio nelle strutture sanitarie.

L’elio nelle risonanze magnetiche: rassicurazioni degli esperti

Secondo quanto spiegato da Arcuri all’ANSA, l’utilizzo dell’elio nelle risonanze magnetiche non rappresenta un problema immediato per le strutture sanitarie. “Non si registrano al momento problemi di scorte, ed è molto improbabile che si possa avere un impatto negativo anche in futuro dal momento che il suo utilizzo per tali apparecchiature, pur cruciale, è però solo parziale”, ha dichiarato l’esperto. L’elio, infatti, viene utilizzato per raffreddare il sistema criogenico delle risonanze magnetiche. Una volta inserito nel circuito, l’elio rimane nel sistema per lungo tempo, anche per anni, con una necessità di sostituzione molto limitata. “Si tratta di un sistema sigillato”, ha aggiunto Arcuri, “e questo vuol dire che l’elio non è un prodotto consumabile in senso operativo”. Solo in rari casi di manutenzione straordinaria, infatti, potrebbe esserci bisogno di un refill di elio.

Risposta del mercato alle sfide globali

Arcuri ha anche osservato che, a causa della crescente scarsità e del costo elevato dell’elio, il mercato si è già adattato. “Le risonanze magnetiche di ultima generazione utilizzano quantità drasticamente ridotte di elio, nell’ordine di pochi litri, e sono già disponibili apparecchiature completamente prive di elio”, ha spiegato. Questo significa che, nonostante le sfide globali e le difficoltà di approvvigionamento, le nuove tecnologie sono progettate per ridurre al minimo l’impatto dell’elio sulla loro operatività. Questo cambiamento strutturale nel settore sanitario sta contribuendo a evitare difficoltà nell’accesso agli esami diagnostici, che potrebbero altrimenti essere influenzati dalla volatilità dei mercati.

La sicurezza del settore sanitario

Nonostante le turbolenze legate alla guerra in Iran, il settore sanitario italiano, secondo Arcuri, è ben preparato per affrontare eventuali difficoltà future legate alla fornitura di elio. “Non registriamo al momento un impatto in ambito sanitario, nonostante le recenti tensioni internazionali abbiano influenzato il mercato”, ha affermato Arcuri. Gli ospedali e le strutture sanitarie sono riusciti a diversificare le loro fonti di approvvigionamento e ad adottare nuove tecnologie che riducono il fabbisogno di elio, garantendo la continuità dei servizi per i pazienti. Questo approccio innovativo, secondo l’esperto, è fondamentale per evitare interruzioni nei trattamenti e nelle diagnosi.

Un futuro di incertezze, ma con ottimismo

Nonostante le preoccupazioni derivanti dall’incertezza geopolitica, Arcuri ha espresso ottimismo riguardo alla capacità del settore sanitario di far fronte alle sfide legate all’elio. “Allo stesso modo, non si prevede un impatto sui pazienti in termini di riduzione dell’accesso agli esami o difficoltà nel funzionamento delle apparecchiature”, ha concluso. L’adozione di tecnologie più efficienti e la gestione strategica delle risorse sono elementi chiave per garantire che le strutture sanitarie continuino a operare senza interruzioni, nonostante le difficoltà globali.

Sebbene l’aumento del prezzo dell’elio causato dalla guerra in Iran stia influenzando diversi settori, gli esperti rassicurano che, nel caso delle risonanze magnetiche, l’impatto sulla sanità è minimo. Le innovazioni tecnologiche e la gestione strategica delle risorse permettono di affrontare al meglio le sfide legate alla scarsità di elio, assicurando che i pazienti possano continuare a ricevere cure e diagnosi senza intoppi.