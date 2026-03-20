Guerra Iran, l’Iraq dichiara lo stato di forza maggiore sui giacimenti petroliferi gestiti da compagnie straniere

L’Iraq ha dichiarato lo stato di forza maggiore su tutti i giacimenti petroliferi sviluppati da compagnie petrolifere straniere, poiché la guerra in Medio Oriente ha interrotto la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz. Lo riferisce Al Jazeera. Secondo quanto riferito da funzionari del settore energetico, “l’attacco congiunto tra Stati Uniti e Israele e la successiva reazione dell’Iran hanno bloccato la maggior parte delle esportazioni di petrolio greggio iracheno. L’Iraq esporta tra i 3,3 e i 3,5 milioni di barili di petrolio greggio al giorno. Le vendite di petrolio rappresentano quasi il 90% delle entrate del bilancio iracheno”.