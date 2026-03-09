Guerra Iran, Macron: “un attacco a Cipro è un attacco all’Europa. Lavoriamo ad una missione per riaprire Hormuz”

“Sono venuto qui per stare al vostro fianco, insieme al primo Ministro greco, per dirvi che quando Cipro viene attaccata, è l’Europa a essere attaccata“. Lo ha dichiarato il Presidente francese, Emmanuel Macron, in conferenza stampa a Cipro con il Presidente cipriota Nikos Christodoulidis, e il Premier greco, Kyriakos Mitsotakis. “La difesa di Cipro è ovviamente una questione cruciale per il vostro Paese, per la vostra vicina, partner e amica Grecia, ma anche per la Francia e, con essa, per l’Unione europea. Il nostro obiettivo è quello di schierarci rigorosamente sulla difensiva al fianco di tutti i Paesi attaccati dall’Iran, per garantire la nostra credibilità e contribuire alla de-escalation regionale“, ha aggiunto.

Il Presidente cipriota ha ringraziato “Grecia, Francia, Italia e Spagna per il sostegno sostanziale fornito a Cipro” per la sua difesa. “È stato dimostrato il vero significato della solidarietà europea”, ha evidenziato in conferenza stampa con Macron e Mitsotakis.

Macron: “prepariamo una missione puramente difensiva per riaprire Hormuz”

“Stiamo attualmente predisponendo una missione puramente difensiva e di supporto. Questa missione, che deve essere preparata con Stati europei ed extraeuropei, ha lo scopo di consentire, il prima possibile dopo la fase più intensa del conflitto, la scorta di navi portacontainer e petroliere per riaprire gradualmente lo Stretto di Hormuz, essenziale per il commercio internazionale, ma anche per il flusso di gas e petrolio che deve poter uscire nuovamente da questa regione“, ha annunciato Macron in conferenza stampa a Cipro. “Stiamo preparando questa missione con i nostri partner. Sarà svolta in modo ordinato e ne abbiamo iniziato a discutere oggi. Il suo scopo è rigorosamente pacifico, difensivo e di supporto, ma è anche essenziale per le nostre economie e per la nostra economia globale“, ha aggiunto.

Macron ha inoltre annunciato che la Francia schiererà a lungo termine due fregate nell’operazione UE nel Mar Rosso, avviata nel 2024. Il Presidente francese ha dichiarato che il dispiegamento della Francia nel Mediterraneo, nel Mar Rosso e nello Stretto di Hormuz comprenderà otto navi da guerra, una portaerei e due portaelicotteri.

“Su invito del Presidente Nikos Christodoulides, mi trovo a Cipro, insieme al Premier greco Kyriakos Mitsotakis. La sicurezza di tutti gli europei è il nostro interesse comune. Abbiamo immediatamente adottato misure di solidarietà nei confronti di Cipro, colpita da diversi droni e missili. Abbiamo dispiegato la fregata Languedoc e un’unità di difesa aerea Mistral nella zona“, ha scritto Macron in un messaggio pubblicato su X da Cipro.