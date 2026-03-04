Guerra Iran, missile verso la Turchia: svelato l’obiettivo dell’attacco

Una fonte militare USA ha riferito a Michael Weiss di The Insider che l’attacco missilistico iraniano contro la Turchia è stato lanciato intorno alle 23:40. EST, le 05:40 ora italiana ed era diretto alla base aerea di Incirlik. Una nave della Marina statunitense nel Mediterraneo ha abbattuto il missile con un SM-3 (RIM-161 Standard Missile 3). La base turca di Incirlik è gestita congiuntamente da USAF e Aeronautica turca. Attualmente la base ospita 50 ordigni nucleari B61. Le bombe sono di proprietà degli Stati Uniti e rimangono sotto il controllo esclusivo dell’USAF.