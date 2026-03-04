Guerra Iran, tensione altissima: missile balistico lanciato verso la Turchia intercettato sul Mediterraneo | LIVE

Missile iraniano intercettato sul Mediterraneo: la Turchia consulta la NATO e avverte sulle possibili risposte

Un missile balistico lanciato dall’Iran verso la Turchia è stato intercettato dalle forze Nato sul Mar Mediterraneo. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Ankara, spiegando che il missile è stato abbattuto dopo aver attraversato lo spazio aereo iracheno e siriano. Non sono state segnalate vittime né feriti, ha dichiarato il ministero della Difesa turco annunciando che parlerà del lancio del missile con gli alleati e con la Nato. “Sebbene la Turchia rappresenti un elemento di stabilità e di pace nella regione, è pienamente in grado di salvaguardare il suo territorio e i suoi cittadini, indipendentemente dalla fonte o dall’origine di qualsiasi minaccia”, si legge nella nota condivisa sull’account di ‘X’ del ministero turco.

Frammenti di difesa aerea sono caduti a Dörtyol, nella provincia turca di Hatay“Tutte le misure necessarie per difendere il nostro territorio e il nostro spazio aereo saranno adottate con decisione e senza esitazione. Ribadiamo che ci riserviamo il diritto di rispondere a qualsiasi atto ostile diretto contro il nostro Paese”, prosegue il comunicato. “Invitiamo tutte le parti ad astenersi da azioni che potrebbero aggravare ulteriormente il conflitto nella regione”, conclude il testo.

