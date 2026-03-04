Guerra Iran, nuovo attacco con drone alla raffineria di Ras Tanura

La raffineria di Ras Tanura di Saudi Aramco, che ospita la sua più grande raffineria nazionale e un importante terminal per l’esportazione di greggio, è stata nuovamente colpita mercoledì da un proiettile sconosciuto. Lo scrive Reuters online citando quattro fonti. Secondo quanto riferito, le prime informazioni indicano che l’attacco è stato effettuato da un drone e non ha causato danni, ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa dell’Arabia Saudita, secondo l’agenzia di stampa statale. L’agenzia ha anche citato una fonte del ministero dell’Energia, secondo cui non vi è stata alcuna interruzione delle forniture. In precedenza, il ministero della Difesa saudita aveva riferito di un altro drone indirizzato verso la raffineria e intercettato dalle difese. Due giorni fa, l’impianto è stato attaccato da Uav provocandone la chiusura.