Guerra Iran, missili balistici verso la Turchia: la NATO li abbatte nel Mediterraneo

Nuovo episodio di forte tensione nella guerra in Iran. Secondo il Ministero della Difesa della Turchia, un missile balistico lanciato da Teheran è entrato nello spazio aereo turco prima di essere intercettato e distrutto dai sistemi di difesa aerea della NATO. Il vettore è stato abbattuto con successo e i detriti sono caduti nei pressi della città di Gaziantep, nel sud-est del Paese. Le autorità turche hanno confermato che non si registrano feriti né vittime. Poco dopo il primo episodio, Ankara ha annunciato l’intercettazione di un secondo missile balistico iraniano. Anche in questo caso il vettore è stato neutralizzato dai sistemi di difesa aerea e missilistica della NATO operativi nel Mediterraneo orientale.

Secondo quanto riferito dalle autorità turche, anche i detriti di questo secondo missile sono caduti su un terreno libero vicino a Gaziantep, senza provocare danni o vittime.

L’avvertimento della Turchia

Il governo turco ha reagito con una dichiarazione molto netta. Ankara ha sottolineato di attribuire grande importanza alle relazioni e alla stabilità regionale, ma ha ribadito che qualsiasi minaccia diretta al territorio turco o al suo spazio aereo sarà affrontata con tutte le misure necessarie. La Turchia è un membro della NATO e la difesa del suo spazio aereo rientra nel sistema di sicurezza dell’Alleanza.

Il messaggio lanciato da Ankara è chiaro: ogni futura minaccia verrà contrastata con decisione e senza esitazione, invitando tutte le parti coinvolte nel conflitto ad ascoltare gli avvertimenti della Turchia nell’interesse della stabilità regionale.