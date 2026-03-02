Guerra Iran, patrimonio culturale a rischio: timori per Louvre Abu Dhabi e chiusure in Qatar

Con l’aggravarsi del conflitto in Medio Oriente, cresce anche la preoccupazione per la sorte del patrimonio culturale della regione. Secondo quanto riportato da “Le Quotidien de l’Art”, i bombardamenti iraniani contro gli Emirati Arabi Uniti, iniziati nel fine settimana, hanno provocato la caduta di detriti sull’isola culturale di Saadiyat, ad Abu Dhabi. Saadiyat Island ospita alcuni dei principali poli museali del Paese, tra cui il Louvre Abu Dhabi. La struttura, progettata dall’architetto francese Jean Nouvel, è dotata di una galleria protetta contro gli incendi che può essere utilizzata anche come rifugio in caso di attacco. Tuttavia, secondo le informazioni diffuse, l’edificio non dispone di rifugi sotterranei blindati anti-bomba, circostanza che alimenta timori per l’integrità delle collezioni.

Tra le opere custodite figurano anche prestiti provenienti dal Museo del Louvre di Parigi, elemento che conferisce alla vicenda una rilevanza internazionale e accresce le preoccupazioni sulla tutela dei capolavori esposti. Misure preventive sono state adottate anche in Qatar. I musei del Paese, in particolare il Museum of Islamic Art e il National Museum of Qatar, hanno annunciato la chiusura temporanea a scopo precauzionale. Al momento non è stata comunicata una data per la riapertura.