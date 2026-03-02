La Geografia della guerra in Iran: l’intervento della Grecia, tutti i Paesi coinvolti e il panico globale per petrolio, gas e viaggi

Il passaggio dai primi mesi dell’anno alla primavera del 2026 sarà ricordato dai posteri come il momento in cui la teoria del caos ha trovato la sua più tragica applicazione pratica sul palcoscenico internazionale. Quello che era iniziato il 28 febbraio con un’operazione chirurgica e massiccia da parte delle forze aerospaziali degli Stati Uniti e di Israele, volta alla decapitazione dei vertici della Repubblica Islamica dell’Iran, si è trasformato in meno di settantadue ore in un conflitto sistemico capace di ridisegnare la geografia della sicurezza globale. La conferma della morte della Guida Suprema Ali Khamenei ha agito da catalizzatore per una reazione a catena che ha travalicato i confini naturali del Medio Oriente, proiettando l’ombra del conflitto direttamente sulle sponde del Mediterraneo europeo.

La rapidità con cui le direttrici missilistiche si sono spostate dal Golfo Persico verso il Levante e le basi sovrane britanniche a Cipro segna il fallimento della diplomazia preventiva e l’inizio di una fase bellica caratterizzata dall’imprevedibilità tattica. Non siamo più di fronte a una guerra regionale di logoramento, ma a una deflagrazione multipolare che vede il coinvolgimento attivo di potenze nucleari e attori statali che, fino a pochi giorni fa, speravano di mantenere una posizione di cauta neutralità.

La proiezione del conflitto nel Mediterraneo e la difesa unificata tra Grecia e Cipro

Il punto di rottura per l’Unione Europea si è verificato nelle prime ore di lunedì 2 marzo 2026, quando la geografia bellica ha improvvisamente incluso le coordinate di Akrotiri, a Cipro. L’impatto di droni suicidi di fabbricazione iraniana contro la pista della base aerea britannica non ha rappresentato soltanto un attacco a un’installazione militare strategica, ma una violazione de facto dello spazio di sicurezza europeo. La risposta della Grecia non si è fatta attendere, assumendo i connotati di una mobilitazione storica. Attraverso la convocazione d’urgenza del KYSEA, il Consiglio Governativo per la Sicurezza Nazionale, Atene ha riattivato la Dottrina di Difesa Unificata con Nicosia, un protocollo che sancisce l’indissolubilità della sicurezza tra le due nazioni elleniche. L’invio immediato di due fregate di ultima generazione e di una squadriglia di caccia F-16 Block 52+ verso le acque cipriote non è solo un atto di solidarietà, ma una necessità geostrategica volta a impedire che l’isola diventi il fianco scoperto dell’Europa. La geografia di Cipro, situata a poche centinaia di chilometri dalle coste libanesi e siriane, la rende l’avamposto più vulnerabile e al contempo più prezioso per il monitoraggio delle traiettorie missilistiche iraniane che ora minacciano apertamente il bacino del Mediterraneo orientale.

Il coinvolgimento delle potenze europee e la dottrina della difesa preventiva

Mentre la Grecia schiera i propri assetti navali e aerei, il resto del blocco europeo ha dovuto abbandonare ogni velleità di mediazione per passare a uno stato di allerta bellica senza precedenti dal 1945. Il Regno Unito, direttamente colpito nelle sue Sovereign Base Areas a Cipro, ha assunto una postura di combattimento attiva, coordinando con il Pentagono i raid di ritorsione contro le rampe di lancio posizionate in territorio iraniano e nelle aree controllate dai loro delegati in Iraq e Siria. Parallelamente, Francia e Germania hanno ufficializzato il loro coinvolgimento operativo parlando di difesa preventiva. Parigi ha dispiegato il proprio gruppo navale nel Mediterraneo centrale, mentre Berlino ha innalzato i livelli di allerta per le proprie infrastrutture critiche, temendo che la rete di spionaggio e sabotaggio iraniana possa attivarsi nel cuore del continente. L’estensione del conflitto all’Unione Europea non è più un’ipotesi accademica ma una realtà operativa che vede i comandi di Bruxelles e della NATO lavorare freneticamente all’attivazione dell’Articolo 42.7 del Trattato di Lisbona, che obbliga gli Stati membri a prestare aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso in caso di aggressione armata sul territorio di uno di essi.

La ritorsione iraniana nel Golfo Persico e la destabilizzazione degli Stati arabi

La geografia della guerra si è espansa con una ferocia inaudita verso sud, colpendo sistematicamente ogni nazione che ospiti basi militari occidentali o che sia percepita come complice dell’attacco israeliano e statunitense. L’Iran, in una sorta di “opzione Sansone” regionale, ha lanciato ondate di missili balistici e droni verso il Qatar, colpendone le infrastrutture nevralgiche, e verso gli Emirati Arabi Uniti, dove le difese aeree di Dubai e Abu Dhabi sono state messe a dura prova. Droni e bombe dall’Iran anche su Bahrein, Giordania e Oman. Il Kuwait ha vissuto momenti di puro terrore non solo per gli attacchi iraniani, ma per un tragico errore di coordinamento che ha portato le proprie difese ad abbattere tre jet statunitensi, in un incidente di fuoco amico che evidenzia il caos comunicativo in un teatro bellico così denso. I piloti si sono eiettati fuori dai jet e sono tutti in salvo.

Anche l’Arabia Saudita, nonostante le ingenti spese in sistemi di difesa, ha visto colpite le sue installazioni petrolifere di Ras Tanura. La notizia, battuta dall’AFP, di una imminente risposta militare di Riyadh contro Teheran segna l’ingresso ufficiale del colosso saudita in una guerra totale. Questo scenario trasforma il Golfo Persico in una “no-go zone” assoluta, rendendo ogni transito marittimo o aereo un rischio suicida e isolando di fatto alcune delle economie più ricche del pianeta dal resto del mondo commerciale.

Il collasso energetico mondiale e la paralisi produttiva di QatarEnergy

Le conseguenze scientifiche ed economiche di questa espansione geografica del conflitto si stanno abbattendo sul mercato delle materie prime con una violenza superiore a quella della crisi ucraina del 2022. L’annuncio shock di QatarEnergy, che ha dichiarato la sospensione totale della produzione di Gas Naturale Liquefatto (GNL), rappresenta un evento cataclismatico per la sicurezza energetica globale. Il Qatar, responsabile di circa il 20% delle forniture mondiali, era considerato il pilastro su cui l’Europa aveva costruito la propria indipendenza dal gas russo. Con la produzione ferma e lo Stretto di Hormuz trasformato in un campo minato di droni e sommergibili, il prezzo del gas sta subendo impennate che rischiano di rendere l’inflazione degli anni passati un ricordo sbiadito. Il petrolio segue la medesima traiettoria ascendente, alimentato dal timore che le raffinerie saudite possano essere distrutte definitivamente in una spirale di attacchi incrociati. Gli scienziati dell’economia prevedono un effetto domino che toccherà ogni settore industriale, dalla produzione di fertilizzanti all’elettronica di consumo, spingendo il mondo verso una stagflazione che potrebbe durare anni, annullando i progressi tecnologici e sociali del primo quarto del secolo.

La fine della mobilità globale e il blocco dei corridoi aerei internazionali

Accanto al dramma energetico, la geografia della guerra ha imposto una brutale riscrittura delle mappe della mobilità umana. La chiusura degli spazi aerei sopra l’Iran, l’Iraq, la Giordania, il Golfo Persico e ora parte del Mediterraneo orientale ha provocato una paralisi dei viaggi globali che supera per complessità logistica quella vissuta durante la pandemia di Covid-19. I corridoi aerei che collegano l’Europa all’Asia e all’Oceania sono stati cancellati, costringendo i voli a deviazioni circumnavigatorie sopra l’Africa o attraverso rotte polari, con un aumento insostenibile dei costi del carburante e dei tempi di percorrenza. Gli aeroporti di Larnaca, Paphos, Doha e Dubai, un tempo hub vitali del commercio e del turismo mondiale, sono ora deserti o trasformati in centri logistici militari. Questa interruzione delle linee di comunicazione non colpisce solo il turismo, ma spezza le catene di approvvigionamento “just-in-time” su cui si regge l’economia moderna. La paralisi dei voli globali è il simbolo tangibile di un mondo che si sta chiudendo in blocchi contrapposti, dove la geografia fisica torna a essere un ostacolo insormontabile e dove la sicurezza di un viaggio aereo è diventata un lusso del passato. L’umanità si ritrova improvvisamente più piccola e più povera, prigioniera di un conflitto che sembra non conoscere confini né limiti razionali.