Guerra Iran, QatarEnergy dichiara forza maggiore: la comunicazione di Edison

Edison ha ricevuto da “QatarEnergy la notifica del verificarsi di un evento di forza maggiore”. Lo spiega la società in una nota in cui si legge che “a causa delle ostilità nell’area, QatarEnergy ha informato Edison che non potrà adempiere ai propri obblighi contrattuali relativi ad alcune consegne di carichi di Gnl previste presso il terminale di ricezione a partire dall’inizio di aprile 2026”. Al momento, “si prevede che saranno interessati cinque carichi di Gnl. Le consegne di Gnl programmate nel mese di marzo 2026 non sono interessate da tale comunicazione”. Edison precisa, inoltre, “di non prevedere impatti sui propri clienti finali, grazie ad azioni di mitigazione e ad attività di gestione del portafoglio in corso e già attivate”. Edison “continua a monitorare la situazione con la massima attenzione e fornirà tempestivamente aggiornamenti qualora emergano ulteriori informazioni rilevanti”.

Edison ha un “contratto di lungo termine con QatarEnergy che prevede l’approvvigionamento in Italia di 6,4 miliardi di metri cubi di gas all’anno. Il contratto, avviato nel 2009, ha una durata complessiva di 25 anni”.