Guerra Iran, Salvini: “domani chiederò di fermare i prezzi dei carburanti”, poi annuncia i provvedimenti

Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, alza il livello dello scontro con le compagnie petrolifere e annuncia un confronto decisivo per fermare l’aumento dei prezzi dei carburanti. Intervenendo a Far West su Rai Tre, ha parlato senza mezzi termini di una situazione che, secondo il governo, presenta elementi di forte criticità. Salvini ha sottolineato come gli aumenti alla pompa non possano essere giustificati dall’andamento recente del greggio, evidenziando un possibile disallineamento tra i costi reali e i prezzi applicati ai consumatori. Secondo il ministro, infatti, il carburante venduto oggi deriva da petrolio acquistato mesi fa, e questo renderebbe gli attuali rincari difficilmente spiegabili senza ipotizzare fenomeni speculativi.

Tra accise e tasse sugli extra-profitti

Di fronte a questa situazione, il governo valuta diverse opzioni. Salvini ha chiarito che l’esecutivo è pronto a intervenire in modo concreto, anche con misure incisive. Da un lato si torna a parlare di un possibile taglio delle accise, tema ricorrente nel dibattito politico italiano; dall’altro emerge l’ipotesi di una tassazione sugli extra-profitti delle compagnie energetiche, sulla scia di quanto già fatto in altri settori.

L’obiettivo dichiarato è quello di ottenere risultati immediati dal confronto con i rappresentanti del settore. Il ministro ha espresso la volontà di uscire dall’incontro con risposte chiare, segnale di una pressione crescente sulle aziende affinché contribuiscano a calmierare i prezzi.

Il peso della crisi internazionale e il ruolo dell’Iran

Lo scontro interno si inserisce però in un quadro globale complesso. Le tensioni legate alla guerra in Iran stanno contribuendo a rendere instabili i mercati energetici, con ripercussioni dirette sul prezzo del petrolio. Il Medio Oriente resta un’area strategica per la produzione mondiale di greggio, e ogni escalation militare o politica tende a riflettersi immediatamente sui mercati. Il rischio di nuove interruzioni nelle forniture, insieme alle dinamiche speculative, alimenta una crescita dei prezzi che si trasferisce rapidamente lungo tutta la filiera.

Tuttavia, secondo il governo italiano, questo scenario internazionale non sarebbe sufficiente a spiegare completamente l’entità e la rapidità degli aumenti registrati in Italia.

Famiglie e imprese sotto pressione

L’aumento dei carburanti continua a pesare in modo significativo su famiglie e imprese, incidendo sui costi di trasporto e, di conseguenza, sull’intero sistema dei prezzi. La questione è diventata centrale nell’agenda politica, anche alla luce delle tensioni geopolitiche che rendono più fragile l’equilibrio energetico globale.

Attesa per il confronto decisivo

La riunione tra governo e compagnie petrolifere rappresenta ora un passaggio cruciale. Da quell’incontro potrebbero emergere soluzioni condivise per contenere i prezzi oppure, in assenza di accordi, nuove misure imposte dall’esecutivo. In un contesto segnato dalla crisi internazionale e dalle ripercussioni della guerra in Iran, la gestione del costo dell’energia si conferma una delle sfide più urgenti per il governo italiano.