Guerra Iran, Saudi Aramco riduce la produzione in due giacimenti di petrolio

Il colosso petrolifero saudita Aramco ha iniziato a ridurre la produzione in due dei suoi giacimenti petroliferi, secondo quanto riferito da due fonti a Reuters, dopo che lo Stretto di Hormuz, un importante canale petrolifero, è stato soffocato dalla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Non è chiaro in quali giacimenti e di quanto la produzione sia stata ridotta. Le riduzioni da parte del principale esportatore mondiale di petrolio sottolineano i gravi colli di bottiglia logistici nella regione da quando Stati Uniti e Israele hanno iniziato ad attaccare l’Iran il 28 febbraio e Teheran ha risposto lanciando centinaia di missili e droni, anche contro i Paesi del Golfo che ospitano strutture militari statunitensi.

Anche diversi Paesi vicini all’Arabia Saudita hanno ridotto la produzione, poiché le spedizioni nel punto di transito del petrolio, che trasporta circa un quinto dei flussi globali di petrolio e gas naturale liquefatto, si sono quasi bloccate. La Kuwait Petroleum Corporation ha ridotto la produzione di petrolio e ha dichiarato la causa di forza maggiore sulle spedizioni, mentre il Qatar ha interrotto la produzione di gas naturale liquefatto (GNL) nel suo enorme hub di esportazione di Ras Laffan a seguito di attacchi con droni e ha anch’esso dichiarato la causa di forza maggiore. La produzione di petrolio dai principali giacimenti meridionali dell’Iraq è diminuita di circa il 70% a causa del raggiungimento dei limiti di stoccaggio, l’ADNOC degli Emirati Arabi Uniti sta riducendo la produzione offshore e anche la Bapco Energies del Bahrein ha dichiarato la causa di forza maggiore.

Mercati energetici globali sconvolti

Questa perturbazione senza precedenti ha sconvolto i mercati energetici globali, spingendo i future sul greggio Brent ai livelli più alti da metà 2022, quasi 120 dollari al barile. Sebbene l’Arabia Saudita abbia accelerato le spedizioni di greggio dal Mar Rosso attraverso l’oleodotto Est-Ovest verso Yanbu, i volumi reindirizzati non sono sufficienti a compensare i milioni di barili rimasti bloccati a causa della chiusura del Golfo, hanno affermato gli analisti.

Ciò potrebbe lasciare consumatori e aziende di tutto il mondo ad affrontare mesi di prezzi elevati del carburante, mentre i fornitori si trovano ad affrontare infrastrutture danneggiate e una logistica paralizzata, anche se le ostilità cessassero rapidamente.