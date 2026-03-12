Guerra Iran, Total interrompe il 15% della produzione oil&gas nei Paesi del Golfo

TotalEnergies ha annunciato di aver interrotto il 15% della sua produzione totale di petrolio e gas a causa della guerra in Medio Oriente. “La produzione è stata interrotta o è in fase di interruzione in Qatar, Iraq e Emirati Arabi Uniti offshore, che rappresentano circa il 15% della nostra produzione totale”, ha dichiarato il colosso francese del petrolio e del gas. Il gruppo ha tuttavia affermato che l’aumento dei prezzi del petrolio ha più che compensato la perdita di produzione in Medio Oriente.