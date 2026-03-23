Guerra Iran, Trump annuncia colloqui produttivi: la risposta dai mercati petroliferi è clamorosa

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivelato che i colloqui con la Repubblica Islamica dell’Iran, iniziati nei giorni scorsi, hanno avuto un esito positivo. Durante una conferenza stampa, Trump ha descritto gli incontri come “molto buoni e produttivi”, sottolineando l’opportunità di risolvere finalmente le tensioni tra le due nazioni. Il presidente ha dichiarato che questi negoziati potrebbero portare a una “soluzione completa e definitiva” per i conflitti in Medio Oriente, lasciando intendere che ci sono concrete possibilità di raggiungere un accordo. In un gesto che segna un cambio nelle politiche degli Stati Uniti, Trump ha ordinato al Dipartimento della Guerra di sospendere le operazioni militari contro le infrastrutture energetiche iraniane per un periodo di cinque giorni.

Questo rinvio è legato alla volontà di verificare l’andamento positivo dei negoziati, sottolineando l’importanza di un’approfondita discussione tra le due parti. La decisione, che segna una significativa distensione nelle tensioni militari, ha immediatamente influenzato i mercati globali.

La reazione dei mercati petroliferi

La notizia ha avuto un impatto immediato sul mercato del petrolio. A Londra, il prezzo del Brent è sceso del 10,37%, toccando i 100,56 dollari al barile, mentre a New York, il West Texas Intermediate (WTI) ha perso il 10,58%, scivolando a 87,84 dollari. Questo forte calo dei prezzi riflette l’aspettativa di una diminuzione delle tensioni geopolitiche, riducendo la percezione del rischio per le forniture di petrolio a livello globale.

Nonostante i segnali positivi emersi dai colloqui, Trump ha sottolineato che le discussioni continueranno durante tutta la settimana, lasciando ancora aperta la possibilità di sviluppi inaspettati. Se i negoziati dovessero proseguire con successo, potrebbe emergere una distensione che avrà un impatto duraturo sul mercato energetico e sulla stabilità economica globale. Tuttavia, le incertezze non sono ancora completamente superate, e il futuro dei colloqui rimane legato agli sviluppi sul campo.