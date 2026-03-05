Guerra Iran, Trump annuncia misure per ridurre la pressione sui prezzi del petrolio

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, riporta l’Afp, ha dichiarato che il suo governo prenderà provvedimenti per “ridurre la pressione sul petrolio”, dopo l’impennata dei prezzi dovuta alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran. “Ulteriori misure per ridurre la pressione sul petrolio sono imminenti e il prezzo sembra essersi praticamente stabilizzato. Avevamo prezzi molto bassi, ma ho dovuto fare questa piccola deviazione se tutti sono d’accordo?”, ha dichiarato durante un evento alla Casa Bianca. Trump ha aggiunto di aver precedentemente adottato “misure decisive” “offrendo un’assicurazione contro i rischi politici per le petroliere in transito nel Golfo”.