Guerra Iran, Trump pensa a prendere il controllo dello Stretto di Hormuz

Con l’intensificarsi delle preoccupazioni sull’approvvigionamento globale di petrolio, il Presidente USA Donald Trump ha promesso che un’agenzia governativa statunitense poco conosciuta interverrà per assicurare le navi che attraversano il Golfo Persico, una mossa che, a suo dire, manterrà il “libero flusso di energia” mentre la guerra contro l’Iran continua. L’amministrazione Trump ha affidato questo incarico alla U.S. International Development Finance Corporation, o DFC. Il Presidente ha dichiarato su Truth Social che l’agenzia fornirà un’assicurazione contro i rischi politici a “tutte le compagnie di navigazione“. Trump ha anche affermato che la Marina statunitense scorterà le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, un’arteria fondamentale per le spedizioni globali di petrolio, se necessario.

La decisione arriva mentre altre compagnie assicurative globali si sono ritirate dalla copertura assicurativa delle attività commerciali marittime nel Golfo, a causa del timore che le navi possano diventare danni collaterali nella guerra contro l’Iran. Assicuratori come NorthStandard, il London P&I Club e l’American Club hanno emesso negli ultimi giorni avvisi di sospensione delle assicurazioni per le navi che attraversano le acque iraniane e il Golfo a causa dei crescenti rischi derivanti dalla guerra.

Le interruzioni nelle spedizioni di petrolio stanno già facendo salire i prezzi del petrolio e i costi alla pompa di benzina.

Cos’è la U.S. International Development Finance Corporation?

La DFC è un’agenzia governativa istituita nel 2019 per sostenere progetti di investimento globali. Ha sostituito l’Overseas Private Investment Corporation, l’ex istituzione finanziaria per lo sviluppo del governo statunitense, fondata nel 1971.

L’agenzia ha il compito di portare “capitali privati ​​nei Paesi in via di sviluppo” fornendo finanziamenti, assicurazioni e finanziamenti tramite debito a sostegno di progetti nei settori dell’energia, della sanità, delle infrastrutture critiche e della tecnologia.

I suoi investimenti sono andati da un minimo di 793 dollari a oltre 2 miliardi di dollari, sostenendo progetti come l’ammodernamento delle ferrovie, il ripristino ambientale e lo sviluppo di impianti di gas naturale liquefatto all’estero.

Storicamente, l’agenzia ha fornito finanziamenti a Paesi a basso reddito dove il capitale è scarso, secondo Clemence Landers, vicepresidente e senior policy fellow presso il Center for Global Development, un think tank no-profit focalizzato sullo sviluppo internazionale.

Cosa fornisce il DFC?

Il DFC, che sottoscriverà polizze per le navi che attraversano il Golfo, ha dichiarato in una nota che fornirà supporto a noleggiatori di navi commerciali, armatori e compagnie di assicurazione marittima per ridurre al minimo le perturbazioni del mercato. L’agenzia ha specificato che avrebbe assicurato “perdite fino a circa 20 miliardi di dollari su base continuativa” e che avrebbe collaborato a stretto contatto con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

“Siamo fiduciosi che il nostro piano di riassicurazione consentirà a petrolio, benzina, GNL, carburante per aerei e fertilizzanti di attraversare lo Stretto di Hormuz e di tornare a circolare in tutto il mondo“, ha dichiarato il capo del DFC, Ben Black, in una nota.

Non è chiaro se l’assicurazione si estenderà esclusivamente alla flotta statunitense o includerà anche le navi battenti bandiera di altri Paesi, una questione sollevata da alcuni legislatori.

Cos’è l’assicurazione contro i rischi politici?

Il sito web del DFC elenca l’assicurazione contro i rischi politici come una delle sue principali offerte, sottolineando che la copertura può proteggere dalle perdite di beni e di reddito subite a causa di guerre e azioni ostili condotte da forze nazionali e internazionali.

In questo caso, tuttavia, l’utilizzo dell’assicurazione contro i rischi politici da parte del DFC rappresenta un “profondo allontanamento” dai tipi di progetti che l’agenzia ha sostenuto in passato, incentrati sulla crescita economica nei Paesi poveri, ha dichiarato Landers a CBS News.

Ha affermato che l’utilizzo principale dell’assicurazione contro i rischi politici da parte del DFC è stato per quello che è noto come “scambio debito-natura”, in cui il DFC sostiene il debito estero di un Paese in cambio dell’impegno a realizzare progetti di conservazione della natura.

Quanto costerà e chi pagherà?

Il DFC si è rifiutato di commentare quanto costerà sottoscrivere polizze per le navi che navigano in Medio Oriente. Nel suo post su Truth Social, Trump ha affermato che il DFC fornirà l’assicurazione a un “prezzo ragionevole“, senza indicare un prezzo specifico.

Landers ha affermato che, data l’entità dei rischi, potrebbe presumibilmente assorbire l’esposizione al rischio prevista dalla legge dell’agenzia, che a dicembre 2025 ammontava a 205 miliardi di dollari.

Gli analisti energetici di JPMorgan stimano che circa 329 navi siano attualmente operative nel Golfo Persico e che ciascuna di esse necessiterebbe di un’assicurazione contro l’inquinamento da idrocarburi, il recupero, lo scafo e la responsabilità civile verso terzi. Ciò implica una copertura assicurativa massima di circa 352 miliardi di dollari, che i mercati privati ​​attualmente non offrono, hanno affermato in un rapporto. “Di conseguenza, qualsiasi programma che richieda un’esposizione oltre questi limiti statutari richiederebbe una modifica alla legislazione di autorizzazione, ovvero un atto del Congresso”, hanno scritto gli analisti.

Se si dovesse procedere a un risarcimento per le navi danneggiate nel Golfo o nello Stretto di Hormuz, ha affermato Landers, i contribuenti americani potrebbero dover pagare centinaia di milioni, se non miliardi, di dollari. “In pratica, si tratta di un sussidio pubblico che potenzialmente eroga un ingente compenso agli investitori privati”, ha dichiarato a CBS News.