Guerra Iran, una nave portacontainer colpita nello Stretto di Hormuz

Una nave portacontainer britannica ha preso fuoco dopo essere stata colpita nello Stretto di Hormuz, al largo delle coste dell’Oman, costringendo l’equipaggio ad abbandonare l’imbarcazione. Lo rende noto l’Ukmto, l’agenzia britannica per le operazioni commerciali marittime. “L’Ukmto ha ricevuto la segnalazione di un incidente a 2 miglia nautiche a nord dell’Oman, in transito verso est nello Stretto di Hormuz”, si legge in una nota. “Una nave portacontainer ha riferito di essere stata colpita da un elemento sconosciuto appena sopra la linea di galleggiamento, che ha causato un incendio nella sala macchine”, aggiunge la nota. Le autorità indagheranno sull’accaduto, ha affermato l’Ukmto spiegando che non si sono verificati feriti.