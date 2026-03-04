Guerra Iran, sottomarino USA affonda nave da guerra nell’Oceano Indiano | VIDEO

Almeno 101 persone risultano disperse e 78 sono state ferite in seguito all’attacco condotto da un sottomarino a una nave iraniana al largo delle coste dello Sri Lanka. E’ questo il primo aggiornamento riferito da fonti della marina militare di Colombo. In precedenza il ministro degli Esteri dello Sri Lanka, Vijitha Herath, ha dichiarato al parlamento che l’esercito aveva tratto in salvo almeno 30 persone a bordo della nave che stava affondando. La marina militare dello Sri Lanka ha risposto a una richiesta di soccorso proveniente dalla nave iraniana, ha affermato un portavoce della difesa.

In una nota, la Marina ha spiegato che sono stati recuperati ”alcuni corpi”. Sulla fregata iraniana c’era un equipaggio di 180 marinai iraniani. Prima di affondare, l’Irid Dena ha lanciato un messaggio di soccorso in seguito a un’apparente esplosione. “Abbiamo trovato alcuni corpi nella zona in cui è affondata la nave”, ha detto ai giornalisti a Colombo il portavoce della Marina Buddhika Sampath, aggiungendo che la ricerca degli altri corpi continua. Il viceministro degli esteri dello Sri Lanka afferma che almeno 80 persone sono state uccise.

Il Segretario alla Guerra USA, Pete Hegseth conferma che un sottomarino statunitense ha affondato una nave da guerra iraniana nell’Oceano Indiano utilizzando un siluro: “il primo affondamento di una nave nemica da parte degli Stati Uniti con l’uso di un siluro dalla seconda guerra mondiale”.