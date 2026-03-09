Guerra Iran, voli sospesi: Ita Airways prolunga lo stop per Tel Aviv e Dubai

Alla luce dell’instabilità crescente in Medio Oriente, Ita Airways ha deciso di prolungare la sospensione dei voli da e per Tel Aviv fino al 2 aprile. La misura riguarda anche il volo AZ809 del 3 aprile, cancellato nell’ambito delle misure precauzionali adottate dalla compagnia. Rimane inoltre sospeso fino al 15 marzo il collegamento con Dubai. La decisione arriva mentre l’intero Medio Oriente vive una fase di forte tensione legata al conflitto regionale e alla guerra in corso in Iran, che nelle ultime settimane ha contribuito ad aumentare il livello di rischio per il traffico aereo in diverse aree della regione.

La posizione di Ita Airways

In una nota ufficiale, la compagnia ha spiegato di monitorare costantemente l’evoluzione della situazione. “Ita Airways monitora e valuta continuamente il quadro della sicurezza in Medio Oriente ed è in stretto contatto con le autorità competenti”, si legge nel comunicato. La compagnia si è inoltre scusata con i passeggeri per i disagi causati dalle cancellazioni, sottolineando che la decisione è stata presa esclusivamente per ragioni di sicurezza.

“La sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi è sempre la massima priorità per Ita Airways e per il Lufthansa Group”, conclude la nota.

L’impatto del conflitto sul trasporto aereo

Il settore dell’aviazione continua infatti a risentire dell’instabilità geopolitica nell’area mediorientale. Diverse compagnie internazionali stanno rivedendo rotte e operatività, mentre le autorità dell’aviazione civile monitorano con attenzione l’evoluzione del conflitto e i possibili impatti sulla sicurezza dei corridoi aerei.