Guerra Iran, lo Stretto di Hormuz paralizzato: nasce il più grande shock petrolifero dagli anni ’70

L’escalation militare legata al conflitto che coinvolge l’Iran sta provocando una grave perturbazione nei mercati energetici internazionali. Il traffico nello strategico Stretto di Hormuz – uno dei passaggi marittimi più cruciali del pianeta – sta subendo forti interruzioni, con conseguenze immediate sull’approvvigionamento globale di petrolio. Attraverso questo stretto transita normalmente quasi un quinto del petrolio mondiale, pari a circa 20 milioni di barili al giorno. Qualsiasi blocco o limitazione del traffico marittimo rappresenta quindi un rischio sistemico per l’economia globale.

Il peggior shock energetico dai tempi degli anni ’70

Secondo quanto riportato dal The Wall Street Journal, la situazione attuale sta generando uno dei più grandi shock dell’offerta petrolifera nella storia moderna. Le tensioni militari stanno rendendo la navigazione nella regione sempre più pericolosa per petroliere e compagnie di trasporto. Molti operatori marittimi stanno riducendo o deviando le rotte, mentre i premi assicurativi per le navi che attraversano il Golfo sono aumentati drasticamente. Gli analisti avvertono che l’attuale scenario potrebbe trasformarsi nella peggiore crisi energetica globale dai tempi degli shock petroliferi degli anni Settanta.

Mercati e governi in stato di allerta

L’incertezza sta già influenzando i mercati internazionali. I prezzi del greggio mostrano forti oscillazioni mentre trader e governi monitorano con attenzione l’evoluzione della guerra. Diversi paesi stanno valutando l’utilizzo delle riserve strategiche di petrolio per attenuare eventuali carenze di approvvigionamento. Tuttavia, gli economisti avvertono che un’interruzione prolungata del traffico nello Stretto di Hormuz potrebbe avere conseguenze profonde sull’economia mondiale, alimentando inflazione, tensioni sui trasporti e instabilità nei mercati energetici.

Un rischio globale che va oltre la regione

Con l’intensificarsi delle tensioni militari e il rischio di ulteriori attacchi nella regione del Golfo Persico, la sicurezza delle rotte energetiche è tornata al centro delle preoccupazioni geopolitiche. Se il blocco dello Stretto dovesse protrarsi, lo shock dell’offerta potrebbe estendersi rapidamente ai mercati globali, generando un effetto domino su industria, trasporti e crescita economica in numerosi paesi. Per questo motivo, gli sviluppi della guerra e la stabilità delle rotte marittime vicino all’Iran sono osservati con crescente preoccupazione da governi, analisti e mercati finanziari.