Guerra Iran: Wizz Air prolunga la sospensione dei voli per Israele, Dubai e Abu Dhabi

Wizz Air conferma che la sospensione di tutti i voli da e per Israele, Dubai, Abu Dhabi e Amman è stata estesa fino a domenica 15 marzo inclusa. “La compagnia continua a monitorare attentamente gli sviluppi e resta in costante contatto con le autorità locali e internazionali, le agenzie per la sicurezza aerea, le autorità di sicurezza e i relativi organismi governativi”, sottolinea in una nota Wizz Air. “Le decisioni operative saranno soggette a revisione continua e il programma dei voli potrebbe subire modifiche in base all’evolversi della situazione. La sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio e degli aeromobili rimane la massima priorità di Wizz Air”, precisa. “Consapevoli del disagio che ciò potrebbe causare, ringraziamo i nostri clienti per la loro comprensione. I passeggeri con prenotazioni interessate dalle modifiche verranno contattati direttamente e riceveranno informazioni in merito alle opzioni a loro disposizione”, conclude.