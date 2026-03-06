Guerra Iran, WSJ: “stoccaggi pieni, il Kuwait riduce la produzione di petrolio”

Il Kuwait ha iniziato a ridurre la produzione in alcuni giacimenti petroliferi dopo aver esaurito lo spazio disponibile per immagazzinare il greggio accumulato. È quanto riferisce il ‘Wall Street Journal’, citando persone a conoscenza della situazione. Il Paese, membro fondatore dell’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC), sta discutendo la possibilità di limitare ulteriormente la propria capacità di produzione e raffinazione, riducendola a quanto necessario per coprire il consumo interno, hanno detto le fonti. Una decisione su questi tagli più ampi è attesa nel giro di pochi giorni. Kpler ha affermato di aver rilevato segnali che indicano che il Kuwait ha già iniziato a tagliare la produzione per far fronte alla situazione e con i depositi che entro 12 giorni saranno pieni.

“Chiudere un pozzo petrolifero – scrive il quotidiano economico statunitense – comporta il rischio di danneggiare a lungo termine la pressione del giacimento e comporta costi elevati per la riattivazione, rendendolo di solito una misura di ultima istanza. Riavviare la produzione può richiedere giorni o persino settimane, a seconda del giacimento”. “Il ritorno alla normalità non arriverà nello stesso giorno in cui le esportazioni saranno di nuovo possibili“, sottolinea Giovanni Staunovo, stratega delle materie prime presso Ubs.

Gli effetti della chiusura dello Stretto di Hormuz

Circa un quinto dell’offerta mondiale di petrolio passa ogni giorno attraverso lo Stretto di Hormuz. Con il traffico marittimo attraverso questo punto strategico paralizzato dal conflitto con l’Iran, i maggiori produttori di petrolio della regione stanno correndo contro il tempo. Anche i principali impianti di stoccaggio in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti si stanno riempiendo rapidamente e si prevede che entrambi raggiungeranno i loro limiti in meno di tre settimane, secondo Kpler.

Una volta che gli impianti di stoccaggio sono pieni — una condizione nota nel gergo del settore come ‘tank tops’ — i produttori si trovano ad affrontare la realtà tecnicamente e politicamente costosa di fermare la produzione. “La capacità di stoccaggio in Medio Oriente è limitata e l’unico modo per evitare che i serbatoi superino il limite è ridurre la produzione”, ha affermato Staunovo. “Più a lungo lo stretto resterà chiuso, più barili di greggio e prodotti raffinati mancheranno sul mercato, con conseguente aumento dei prezzi”.

I prezzi del petrolio schizzano in alto

I prezzi del petrolio sono saliti dall’inizio del conflitto, con il Brent, il riferimento globale, scambiato sopra i 90 dollari al barile, rispetto ai circa 72 dollari della scorsa settimana. Se nei prossimi giorni, altri giacimenti petroliferi saranno costretti a fermarsi, il grande volume di greggio escluso dal mercato potrebbe innescare un ulteriore aumento dei prezzi, con alcuni analisti che prevedono che il Brent possa superare la soglia dei 100 dollari al barile.

La situazione di Iraq e Arabia Saudita

Gli stati del Golfo, tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Qatar, scrive il ‘Wall Street Journal’, “fanno grande affidamento su enormi complessi di stoccaggio situati nei terminal di esportazione sparsi nella regione”. Quando le rotte di esportazione come lo Stretto di Hormuz vengono limitate, “i produttori possono temporaneamente continuare a pompare petrolio riversando i barili in questi serbatoi”.

L’Iraq è già stato costretto a ridurre la propria produzione di petrolio di oltre la metà, hanno annunciato all’inizio della settimana funzionari petroliferi iracheni. La produzione nel più grande giacimento petrolifero del Paese, Rumaila, è stata ridotta di 700.000 barili al giorno, mentre nel giacimento West Qurna 2 la produzione è diminuita di circa 450.000 barili al giorno, hanno detto i funzionari. L’Iraq ha inoltre ridotto la produzione nel giacimento di Maysan di circa 350.000 barili al giorno. Inoltre ha sospeso la produzione di greggio nella regione settentrionale di Kirkuk come misura precauzionale.

L’Arabia Saudita dispone di una capacità di stoccaggio molto più ampia e può bypassare lo Stretto di Hormuz tramite oleodotti — ma solo fino a un certo punto, poiché ha anche livelli molto più elevati di produzione ed esportazioni, ha scritto questa settimana Antoine Halff, cofondatore della società di dati Kayrros. Ras Tanura, che ospita la più grande struttura offshore di carico di petrolio al mondo, è stata presa di mira più volte da droni mentre l’Iran colpisce paesi vicini. Di conseguenza, l’Arabia Saudita ha iniziato a dirottare una parte maggiore delle sue esportazioni di greggio verso il porto di Yanbu sul Mar Rosso. Tuttavia, secondo gli analisti, il sistema saudita del Mar Rosso può compensare solo parzialmente le interruzioni nel Golfo.