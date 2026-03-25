Hawaii travolte dal fango: la furia dei nubifragi sfida anche i meteorologi

Le squadre di soccorso e i residenti delle Hawaii hanno iniziato la difficile conta dei danni dopo che una serie di piogge torrenziali, di una violenza tale da cogliere di sorpresa persino gli esperti, ha travolto i quartieri residenziali nei pressi del centro di Honolulu. Questo ultimo episodio rappresenta l’apice drammatico di una sequenza di tempeste che ha flagellato l’arcipelago per oltre 2 settimane consecutive, saturando i terreni vulcanici e mettendo a dura prova le infrastrutture critiche dell’isola di Oahu. Proprio mentre gli abitanti della celebre North Shore, nota in tutto il mondo per le sue onde leggendarie, stavano faticosamente cercando di ripulire le proprie case dai detriti di quella che è stata definita la peggiore alluvione degli ultimi 20 anni, un nuovo sistema temporalesco si è abbattuto con inaspettata ferocia sulla zona meridionale. La rapidità con cui il paesaggio urbano è stato stravolto ha lasciato poco spazio alla prevenzione, trasformando in pochi istanti la normale routine quotidiana in una lotta disperata contro fiumi di fango che hanno trascinato via tutto ciò che incontravano sul loro cammino.

Un fenomeno di estrema intensità localizzata

L’epicentro dell’ultimo disastro è stata la Manoa Valley, a pochi km dal cuore di Honolulu. In quest’area, un sistema nuvoloso ha scaricato tra i 5 e i 10 cm di pioggia all’ora. La particolarità dell’evento risiede nella sua natura estremamente circoscritta: mentre un pluviometro nella parte alta della valle registrava oltre 15 cm di accumulo, l’aeroporto della città, situato a breve distanza, rimaneva quasi all’asciutto. Il sindaco di Honolulu, Rick Blangiardi, ha descritto l’evento come una precipitazione improvvisa e violentissima, sottolineando come, poco prima del disastro, il cielo fosse addirittura soleggiato. “Non abbiamo avuto alcun preavviso“, ha dichiarato con amarezza durante un sopralluogo nelle zone colpite, evidenziando come la violenza del rovescio abbia superato ogni capacità di previsione immediata.

Auto come “paperelle di gomma” nel fango

Le testimonianze dei residenti dipingono un quadro di devastazione repentina. Un residente si è detto scioccato dalla velocità con cui l’acqua è salita, ed un altro ha raccontato di aver visto le auto venire sollevate dalla furia della corrente, “come paperelle di gomma in uno stagno“, ha spiegato, descrivendo il momento in cui i veicoli parcheggiati hanno iniziato a galleggiare lungo le strade ricoperte di un denso limo rossastro.

La sfida dei modelli meteorologici: il “Kona Low”

All’origine di questo caos c’è un sistema di bassa pressione subtropicale tipico della regione, noto come “Kona low“. Sebbene i meteorologi del National Weather Service fossero consapevoli dell’instabilità residua lasciata dal sistema in allontanamento, hanno ammesso i limiti dei modelli attuali nel prevedere l’esatta quantità di umidità che può scatenarsi in micro-aree specifiche. “Quando pensi che sia finita, in realtà non lo è affatto“, ha commentato il previsore Cole Evans, evidenziando quanto sia complesso monitorare queste improvvise esplosioni di maltempo così concentrate, capaci di rigenerarsi anche quando il grosso della perturbazione sembra ormai passato.

Un bilancio economico e sociale drammatico

Il bilancio economico e sociale di questa ondata di maltempo è pesantissimo e tocca ogni aspetto della vita dell’arcipelago. Il governatore delle Hawaii Josh Green ha avvertito che i costi totali per lo Stato potrebbero superare il miliardo di dollari, a causa dei gravi danni riportati da infrastrutture critiche come strade, scuole, aeroporti e persino un ospedale nell’isola di Maui. Anche il comparto agricolo è in ginocchio, con le aziende locali che denunciano già perdite superiori ai 17 milioni di dollari. Sul fronte umano, la situazione è stata altrettanto critica: oltre 230 persone sono state tratte in salvo dai soccorritori in operazioni spesso al limite. In diversi casi, i residenti della North Shore sono stati costretti a fuggire dalle proprie abitazioni usando tavole da surf per attraversare correnti di acqua e fango che arrivavano all’altezza del petto, mentre centinaia di case venivano letteralmente spostate dalle loro fondamenta. Mentre la dichiarazione di stato di emergenza è al vaglio delle autorità federali, la macchina dei soccorsi e del ripristino procede senza sosta.