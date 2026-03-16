I mattoni della vita arrivano dallo spazio: trovate tutte le basi del DNA sull’asteroide Ryugu

La ricerca scientifica ha compiuto un passo decisivo nella comprensione di come la vita possa essersi innescata sul nostro pianeta grazie a uno studio rivoluzionario pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Astronomy. Un team di ricercatori guidato da Toshiki Koga ha annunciato il rilevamento dell’intero set di cinque nucleobasi canoniche — adenina, guanina, citosina, timina e uracile — all’interno dei campioni prelevati dall’asteroide di tipo C Ryugu. Questi composti organici rappresentano le unità fondamentali che costituiscono le sequenze del DNA e dell’RNA, le molecole responsabili della conservazione e della trasmissione dell’informazione genetica in ogni organismo vivente. La conferma della loro presenza in materiale extraterrestre incontaminato suggerisce che i costituenti molecolari necessari alla vita non siano esclusivi della Terra, ma siano il prodotto naturale dell’evoluzione chimica diffusa in tutto il Sistema Solare.

Il valore inestimabile dei campioni pristini raccolti nello spazio profondo

L’importanza di questa scoperta risiede innanzitutto nella natura dei campioni analizzati, raccolti direttamente nello spazio dalla missione Hayabusa2 della JAXA e riportati sulla Terra senza essere mai stati esposti all’atmosfera o ai processi biologici del nostro pianeta. A differenza delle meteoriti rinvenute al suolo, che possono subire alterazioni o contaminazioni terrestri, i frammenti di Ryugu conservano intatta la firma chimica primordiale del Sistema Solare. Precedenti analisi su Ryugu avevano già identificato la presenza di uracile, ma la scarsità di materiale disponibile aveva inizialmente limitato la rilevazione delle altre basi. Grazie all’impiego di tecniche analitiche ottimizzate e di una quantità maggiore di materiale prelevato dai siti di atterraggio dell’asteroide, gli scienziati sono finalmente riusciti a mappare l’intera architettura molecolare dei precursori genetici presenti su questo corpo celeste.

Analisi comparativa e differenze chimiche tra Ryugu Bennu e le meteoriti

Lo studio non si è limitato all’identificazione delle basi, ma ha messo a confronto la composizione di Ryugu con quella di altri materiali extraterrestri noti, come l’asteroide Bennu e le meteoriti Murchison e Orgueil. Dall’analisi è emerso un quadro estremamente diversificato: mentre Ryugu presenta quantità quasi equivalenti di purine (adenina e guanina) e pirimidine (citosina, timina e uracile), la meteorite Murchison risulta arricchita in purine, mentre Bennu e Orgueil mostrano una netta prevalenza di pirimidine. Queste variazioni nella distribuzione delle nucleobasi non sono casuali, ma riflettono le specifiche condizioni chimico-fisiche e le storie evolutive dei rispettivi corpi genitori. In particolare, è stata osservata una correlazione negativa tra il rapporto purine/pirimidine e la concentrazione di ammoniaca, suggerendo che la disponibilità di quest’ultima abbia influenzato i percorsi di sintesi abiotica nello spazio.

Una complessa officina chimica guidata dalle radiazioni cosmiche

La presenza di isomeri strutturali non biologici, come la 6-metiluracile e varianti dell’ipoxantina, conferma l’origine indigena ed extraterrestre di queste molecole, escludendo ogni forma di contaminazione biologica successiva. I ricercatori ipotizzano che la sintesi di queste basi sia avvenuta a partire da piccole molecole contenenti azoto attraverso processi ad alta energia, come l’irradiazione da raggi gamma derivanti dal decadimento di radionuclidi a vita breve o reazioni fotochimiche nei ghiacci interstellari. La rilevazione di urea e acido malico nei campioni di Ryugu supporta ulteriormente la plausibilità di percorsi sintetici complessi che avvengono spontaneamente all’interno degli asteroidi, trasformando composti semplici nei mattoni fondamentali della biochimica.

L’eredità degli asteroidi e la semina della vita sulla Terra primordiale

La scoperta del set completo di basi canoniche su Ryugu rafforza in modo significativo l’ipotesi secondo cui gli asteroidi carboniosi abbiano svolto un ruolo cruciale nel fornire l’inventario chimico prebiotico necessario per l’origine della vita sulla Terra. La distribuzione universale di queste molecole in diversi corpi del Sistema Solare indica che il materiale necessario per l’evoluzione molecolare era ampiamente disponibile durante le prime fasi di formazione del nostro pianeta. Questi risultati suggeriscono che il passaggio dalla chimica abiotica alla biologia sia stato facilitato dal costante apporto di materiale esogeno, che ha gettato le basi per l’emergere dell’RNA e del DNA e, in ultima analisi, della vita così come la conosciamo.