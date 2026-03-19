I media USA celebrano il Medicane tra Sud Italia, Malta e Libia: “è un mostro nel Mediterraneo, il cugino dei nostri Uragani”

Come sappiamo bene in Italia, il bacino del Mar Mediterraneo sta vivendo ore di estrema criticità a causa della formazione di un fenomeno meteorologico sempre più frequente e violento: il Medicane. Questo termine, fusione delle parole “Mediterranean” e “Hurricane”, descrive un ciclone che acquisisce caratteristiche fisiche del tutto simili a quelle degli uragani tropicali, con un occhio centrale ben definito e venti che possono superare i 120km/h. La tempesta che si sta sviluppando in questo marzo 2026 non è solo un evento isolato, ma rappresenta il culmine di una stagione caratterizzata da anomalie termiche persistenti, mettendo in stato di allerta meteo diversi paesi, con particolare riferimento all’Italia meridionale, alla Grecia e alle coste del Nord Africa.

La notizia rilevante è che se ne occupano con grande enfasi anche i media americani. Dal Washington Post, che oggi titola “Meet the medicane, a hurricane’s Mediterranean cousin“, a Yahoo che offre una descrizione più didattica ai propri lettori con un approfondimento intitolato “What is a medicane and how does it form?” che rilancia gli approfondimenti televisivi di Fox News sul maltempo di questi giorni a casa nostra.

L’evoluzione della tempesta nel bacino del Mediterraneo

La genesi di questo uragano mediterraneo è stata monitorata con attenzione dai satelliti meteorologici fin dalle prime ore della settimana. Tutto è iniziato con una perturbazione di origine atlantica che, una volta entrata nel bacino chiuso del Mediterraneo, ha trovato un ambiente insolitamente caldo per il periodo. Invece di dissiparsi, il sistema ha iniziato a trarre energia dal calore latente rilasciato dall’acqua, organizzandosi in una struttura rotatoria simmetrica. Questo processo di “tropicalizzazione” ha trasformato una comune depressione in una tempesta tropicale mediterranea capace di generare precipitazioni estreme e mareggiate distruttive lungo i litorali esposti, rendendo la navigazione estremamente pericolosa e costringendo le autorità a chiudere i porti principali.

In Italia, piogge torrenziali hanno colpito Calabria e Sicilia con picchi di 400mm di pioggia tra domenica e martedì, prima che poi tra ieri e oggi arrivasse il freddo con la neve a bassa quota. Abbondanti e intense precipitazioni anche in Puglia e Basilicata.

La scienza dietro la formazione di un uragano mediterraneo

Per comprendere la gravità di questo evento, è necessario analizzare i meccanismi fisici che permettono a un Medicane di formarsi. A differenza delle normali tempeste invernali che traggono energia dai contrasti di temperatura tra masse d’aria diverse, l’uragano mediterraneo si alimenta direttamente dalla superficie del mare. Le temperature marine registrate nel 2026 sono risultate superiori di circa 3 gradi rispetto alla media storica del periodo, fornendo il “carburante” necessario per sostenere la convezione profonda. Quando la pressione atmosferica al centro del sistema crolla bruscamente, l’aria circostante viene risucchiata verso l’interno, creando raffiche di vento circolari che possono abbattere alberi e infrastrutture elettriche, simulando in tutto e per tutto la dinamica dei grandi cicloni oceanici.

Il legame indissolubile con il cambiamento climatico globale

Gli scienziati del clima concordano sul fatto che l’intensificazione di questi fenomeni sia una conseguenza diretta del cambiamento climatico antropogenico. Il riscaldamento globale non sta solo aumentando la temperatura media dell’aria, ma sta trasformando il Mediterraneo in un “hotspot” climatico dove l’energia accumulata non trova più sfogo nei cicli stagionali regolari. Il fatto che un Medicane di tale potenza si verifichi nel mese di marzo evidenzia come la stagione dei cicloni mediterranei si stia allungando e stia diventando più imprevedibile. Questa tendenza solleva seri interrogativi sulla resilienza delle nostre città costiere, che non sono state progettate per resistere a una forza d’urto tipica delle latitudini caraibiche.

Conseguenze sulle infrastrutture costiere e sulla sicurezza pubblica

L’impatto di un uragano mediterraneo sulla terraferma è devastante. Le inondazioni costiere provocate dall’aumento del livello del mare, noto come “storm surge”, possono penetrare per centinaia di metri nell’entroterra, distruggendo abitazioni e attività commerciali. Nel 2026, la gestione dell’emergenza è resa ancora più complessa dalla saturazione dei terreni causata dalle piogge precedenti, che aumenta esponenzialmente il rischio di frane e smottamenti. Le autorità di protezione civile hanno emesso protocolli di evacuazione preventiva, raccomandando alla popolazione di evitare gli spostamenti non essenziali e di monitorare costantemente ogni allerta meteo ufficiale. La priorità assoluta rimane la messa in sicurezza delle aree urbane densamente popolate, dove la caduta di cornicioni e alberi rappresenta la minaccia principale per l’incolumità pubblica.

L’importanza di sistemi di monitoraggio meteorologico avanzati

Di fronte alla crescente minaccia dei Medicane, la comunità scientifica internazionale sta potenziando le reti di monitoraggio e i modelli di previsione numerica. Prevedere la traiettoria esatta di un uragano mediterraneo rimane una delle sfide più difficili della meteorologia moderna, poiché piccoli cambiamenti nelle correnti d’alta quota possono deviare la tempesta di centinaia di chilometri in poche ore. Investire in tecnologie radar e boe oceanografiche è diventato fondamentale per fornire avvisi tempestivi e ridurre i danni economici e umani. Il futuro della sicurezza nel bacino del Mediterraneo dipenderà dalla nostra capacità di adattarci a questa nuova realtà climatica, dove le tempeste tropicali non sono più un’eccezione esotica, ma una minaccia concreta e ricorrente nel cuore dell’Europa.