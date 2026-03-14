Il 14 marzo 1861 il Tricolore diventa la bandiera del Regno d’Italia

Il 14 marzo è una data che parla al cuore della storia italiana. Proprio il 14 marzo 1861, all’indomani dell’unificazione, il Tricolore divenne ufficialmente la bandiera del Regno d’Italia, trasformandosi nel simbolo visibile di una nazione appena nata e del lungo cammino compiuto verso l’unità. Oggi, 14 marzo 2026, ricordare questo avvenimento significa tornare alle origini di uno dei segni più forti dell’identità italiana. La bandiera verde, bianca e rossa, oggi definita dall’articolo 12 della Costituzione, non nacque però nel 1861. Le sue radici affondano infatti nel 1796, quando comparve come insegna militare nelle repubbliche legate all’età napoleonica. I suoi colori si ispiravano in parte al modello francese, ma assunsero presto un significato tutto italiano.

Dopo la caduta di Napoleone, il Tricolore venne abolito, senza però scomparire dalla memoria collettiva. Anzi, divenne il vessillo delle aspirazioni patriottiche e fu più volte innalzato durante le rivolte contro il dominio straniero. Nel 1848 fu adottato dal Regno di Sardegna con lo scudo dei Savoia al centro. Nel 1861, con la nascita del Regno d’Italia, si impose come bandiera ufficiale dello Stato.

Con la proclamazione della Repubblica italiana nel 1946, lo stemma sabaudo fu eliminato, lasciando il Tricolore nella sua forma attuale. Intorno ai suoi colori sono nate interpretazioni allegoriche e ideali – dalla speranza alla fede, fino all’amore – ma il suo significato più profondo resta uno: rappresentare la volontà di un popolo di riconoscersi unito, libero e parte di una stessa storia.