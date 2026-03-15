Il 15 marzo 1493 il ritorno di Colombo, l’Europa scopre un nuovo mondo

Il 15 marzo 1493, dopo più di 7 mesi di navigazione e scoperte, Cristoforo Colombo rientrò in Spagna approdando nel porto di Palos de la Frontera. Con lui tornava la notizia di terre sconosciute oltre l’oceano: un evento destinato a trasformare radicalmente la storia del mondo. Partito nell’agosto del 1492 con 3 navi – la Niña, la Pinta e la Santa María – Colombo navigava per conto dei sovrani di Spagna, Isabella I di Castiglia e Ferdinando II d’Aragona. Il suo obiettivo era trovare una nuova rotta marittima verso l’Asia attraversando l’Atlantico. Il 12 ottobre 1492 raggiunse invece alcune isole dei Caraibi, convinto fino alla fine di essere arrivato nelle Indie.

Durante il viaggio esplorò diverse isole dell’arcipelago caraibico, tra cui San Salvador, Cuba e Hispaniola. La spedizione riportò in Europa oggetti, piante e alcuni abitanti delle terre incontrate, offrendo ai sovrani spagnoli la prima prova concreta dell’esistenza di nuovi territori oltreoceano.

Il ritorno di Colombo a Palos fu accolto con grande curiosità e entusiasmo. Nei mesi successivi il navigatore fu ricevuto alla corte reale e raccontò le sue scoperte, dando inizio a nuove spedizioni. Senza saperlo, aveva aperto la strada a quella che sarebbe diventata l’epoca delle grandi esplorazioni e dell’espansione europea nelle Americhe.

Il viaggio di Colombo rappresenta l’inizio di un contatto permanente tra Europa e Americhe che avrebbe cambiato economia, culture e società su scala globale.