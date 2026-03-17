Il 17 marzo 1958 il lancio di Vanguard 1: il piccolo satellite è ancora in orbita

Il 17 marzo 1958 è una data fondamentale nella corsa allo Spazio: gli Stati Uniti lanciano con successo Vanguard 1, uno dei primi satelliti artificiali della storia e il 2° americano a raggiungere l’orbita terrestre. A distanza di 68 anni, nel 2026, questo piccolo oggetto metallico continua a rappresentare un simbolo di innovazione e resilienza tecnologica. Grande poco più di una palla da baseball e pesante appena 1,5 kg, Vanguard 1 fu rivoluzionario per diverse ragioni. Fu il primo satellite a utilizzare celle solari per alimentarsi, una tecnologia allora pionieristica che oggi è alla base di gran parte dei sistemi spaziali moderni. Ciò gli permise di trasmettere dati per un periodo molto più lungo rispetto ai dispositivi precedenti.

Il suo contributo scientifico fu altrettanto significativo. Grazie alle sue osservazioni, gli scienziati riuscirono a ottenere misurazioni più precise della forma della Terra, dimostrando che il nostro pianeta non è una sfera perfetta ma leggermente schiacciato ai poli.

Oggi Vanguard 1 è ancora in orbita, diventando il più antico satellite artificiale ancora presente nello Spazio. Non trasmette più segnali da decenni, ma rimane una testimonianza silenziosa delle prime ambizioni umane oltre l’atmosfera terrestre. In un’epoca dominata da missioni interplanetarie e satelliti avanzatissimi, il ricordo di Vanguard 1 ci riporta alle origini dell’esplorazione spaziale: un inizio umile, ma capace di aprire la strada a conquiste straordinarie.