Il 21 marzo 1965 il lancio di Ranger 9, l’occhio che si schiantò sulla Luna

Il 21 marzo 1965 la NASA compì un passo decisivo nella corsa allo spazio lanciando la sonda Ranger 9, ultima della serie Ranger. L’obiettivo era tanto semplice quanto ambizioso: inviare immagini ravvicinate della superficie lunare fino all’ultimo istante, prima di un impatto programmato. A differenza dei tentativi precedenti, spesso fallimentari, Ranger 9 fu un successo completo. Durante la sua discesa verso la Luna, la sonda trasmise migliaia di immagini sempre più dettagliate, mostrando crateri, rilievi e texture del suolo mai osservati prima con tale precisione. Le immagini furono trasmesse in diretta televisiva, trasformando l’evento in un’esperienza collettiva seguita da milioni di persone negli Stati Uniti. Il punto d’impatto fu il cratere Alphonsus, una zona di grande interesse scientifico. Gli scienziati poterono così studiare meglio la composizione e la struttura della superficie lunare, informazioni fondamentali in vista delle future missioni con equipaggio umano.

Ranger 9 rappresentò un momento simbolico: non solo una vittoria tecnologica, ma anche una dimostrazione della capacità della scienza di coinvolgere il grande pubblico. In piena Guerra Fredda, mentre Stati Uniti e Unione Sovietica si sfidavano nello Spazio, ogni successo aveva anche un forte valore politico e culturale. A distanza di decenni, quella sonda destinata a distruggersi ha lasciato un’eredità duratura: contribuì a preparare il terreno per le missioni Apollo e per il primo sbarco umano sulla Luna. Un impatto che, in tutti i sensi, fece la storia.