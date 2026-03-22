Il 22 marzo 1848 l’epilogo delle Cinque Giornate di Milano

Il 22 marzo 1848 è una data cruciale per la storia italiana: a Milano, la vittoria nella Battaglia di Porta Tosa sancì la conclusione delle celebri Cinque Giornate, costringendo le truppe austriache alla ritirata. A guidarle era il maresciallo Josef Radetzky, simbolo del potere dell’Impero austriaco nel Regno Lombardo-Veneto. Per 5 giorni, dal 18 al 22 marzo, la città si trasformò in un campo di battaglia. I cittadini milanesi, uniti da un forte spirito patriottico, eressero barricate e organizzarono una resistenza urbana sorprendentemente efficace contro un esercito ben addestrato. La conoscenza del territorio e la partecipazione popolare furono decisive nel ribaltare gli equilibri.

La vittoria di Porta Tosa non segnò la fine definitiva del controllo austriaco, ma rappresentò un momento simbolico di grande importanza. Per la prima volta, una grande città riusciva a scacciare le truppe imperiali grazie a una mobilitazione collettiva. L’evento ebbe risonanza in tutta Europa, inserendosi nel più ampio contesto delle rivoluzioni del 1848.