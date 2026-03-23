Il 23 marzo 1965 Gemini 3 inaugura l’era delle missioni spaziali con 2 astronauti

Il 23 marzo 1965 gli Stati Uniti lanciano con successo Gemini 3, la prima missione americana progettata per trasportare 2 astronauti nello spazio. A bordo della capsula ci sono Gus Grissom e John W. Young, protagonisti di un volo destinato a cambiare il corso della corsa allo Spazio. Dopo i primi voli del programma Mercury, limitati a un solo astronauta, la missione Gemini 3 rappresenta un salto tecnologico e operativo. Non si tratta solo di aumentare il numero di membri dell’equipaggio: l’obiettivo è testare manovre più complesse in orbita, come il cambio di traiettoria e il controllo della capsula, competenze indispensabili per future missioni lunari.

Il volo, durato circa 5 ore, dimostra che gli astronauti possono modificare la propria orbita durante la missione, una capacità fino ad allora mai sperimentata dagli Stati Uniti. Questo risultato si rivela cruciale per lo sviluppo delle tecniche di avvicinamento e attracco, che saranno poi fondamentali nel programma Apollo. A rendere ancora più memorabile la missione è un curioso episodio: John Young porta di nascosto a bordo un sandwich, diventato uno degli aneddoti più celebri della storia spaziale. Oggi, a 61 anni di distanza, Gemini 3 è ricordata come una tappa essenziale verso la conquista della Luna, simbolo di innovazione, coraggio e progresso scientifico. Un piccolo grande passo che ha aperto la strada alle missioni spaziali moderne.