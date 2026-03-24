Il 24 marzo 1944 l’orrore delle Fosse Ardeatine

Sono trascorsi 82 anni da quel pomeriggio di buio che ha segnato indelebilmente l’anima della Capitale. Il 24 marzo 1944, nelle cave di pozzolana lungo la via Ardeatina, le truppe di occupazione naziste consumarono uno dei crimini più atroci della Seconda Guerra Mondiale in Italia: l’esecuzione sommaria di 335 civili e militari. L’eccidio fu una rappresaglia immediata e spietata per l’attacco partigiano di via Rasella, avvenuto il giorno precedente. La macchina della morte tedesca applicò una logica feroce: 10 italiani per ogni soldato tedesco ucciso. Al termine del tragico conteggio, 5 persone furono aggiunte “per errore”, un dettaglio burocratico che nulla toglie alla sistematicità dell’orrore, ma ne sottolinea la fredda disumanità.

Tra le vittime non c’erano solo combattenti della Resistenza, ma un’intera sezione della società italiana: operai, intellettuali, nobili e 75 ebrei. Un mosaico di vite diverse unite da un unico destino crudele, trasformato oggi in un simbolo universale di resistenza al male. Commemorare le Fosse Ardeatine non è un semplice atto formale. In un’epoca dominata dalla velocità digitale, il silenzio di quel sacrario ci impone di riflettere sulla fragilità della convivenza civile. Quei nomi scolpiti nella pietra non sono solo passato: sono un monito costante a non voltare lo sguardo di fronte all’ingiustizia. Roma oggi si ferma per ricordare che la nostra democrazia affonda le radici proprio in quel sacrificio, ricordandoci che la libertà richiede, ogni giorno, una memoria vigile e condivisa.