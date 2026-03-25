Il 25 marzo 1992 Sergej Krikalëv rientra sulla Terra dopo la fine di un’epoca

Il 25 marzo 1992 non è una data qualunque nella storia dell’esplorazione spaziale: quel giorno il cosmonauta Sergej Konstantinovič Krikalëv fece ritorno sulla Terra dopo una missione di oltre 10 mesi a bordo della stazione spaziale Mir. Il suo rientro però segnò qualcosa di molto più profondo di una semplice impresa scientifica. Quando Krikalëv era partito, nel maggio 1991, il suo Paese era ancora l’Unione Sovietica. Durante la sua permanenza nello Spazio, però, il mondo cambiò radicalmente: l’URSS si dissolse nel dicembre dello stesso anno, lasciando il posto alla Federazione Russa e ad altri nuovi Stati indipendenti. Isolato in orbita, Krikalëv divenne involontariamente il simbolo di un’epoca che stava finendo.

La missione, inizialmente prevista per pochi mesi, fu prolungata per ragioni politiche ed economiche. La crisi sulla Terra rese difficile organizzare il suo rientro e inviare un sostituto. Nel frattempo, il cosmonauta continuò a lavorare, conducendo esperimenti e mantenendo operativa la Mir, dimostrando straordinaria resilienza e professionalità. Al momento dell’atterraggio, in Kazakistan, Krikalëv trovò un Paese profondamente diverso da quello che aveva lasciato. La sua storia colpì l’opinione pubblica internazionale, trasformandolo in un simbolo della transizione tra 2 mondi: quello della Guerra Fredda e quello della nuova realtà geopolitica degli anni ’90.