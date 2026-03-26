Il 26 marzo 1930 Marconi illumina Sydney da Genova

Il 26 marzo 1930, alle ore 11:03, Guglielmo Marconi compì un’impresa che sembrava uscita dalla fantascienza: dal suo yacht Elettra, ancorato nel porto di Genova, riuscì ad accendere a distanza le luci del municipio di Sydney. Un gesto simbolico, ma di straordinaria portata tecnologica, che dimostrò al mondo le potenzialità delle comunicazioni radio su scala globale. L’esperimento si basava sulla trasmissione di un segnale radio che, attraversando migliaia di km, raggiunse l’altra parte del pianeta attivando un sistema predisposto per l’accensione delle lampade. Non si trattava solo di una dimostrazione tecnica, ma di una vera e propria affermazione del futuro: la possibilità di controllare dispositivi a distanza, anticipando concetti oggi fondamentali come la trasmissione wireless e il controllo remoto.
All’epoca, la radio rappresentava una tecnologia relativamente recente, ma già rivoluzionaria. Con questo esperimento, Marconi consolidò il suo ruolo di pioniere assoluto nel campo delle telecomunicazioni, mostrando come le onde radio potessero superare oceani e continenti. Oggi, 26 marzo 2026, quell’evento rappresenta una delle tappe fondamentali verso il mondo interconnesso in cui viviamo. Dalle comunicazioni satellitari a Internet, fino all’Internet delle cose, tutto affonda le radici in imprese visionarie come quella compiuta dallo yacht Elettra, simbolo di un’epoca di straordinaria innovazione scientifica.