Il 27 marzo 1969 Mariner 7 parte alla conquista di Marte

Il 27 marzo 1969, esattamente 57 anni fa, gli Stati Uniti compivano un nuovo passo nella conquista dello Spazio con il lancio della sonda Mariner 7. Partita dalla base di Cape Kennedy, la missione faceva parte del programma Mariner, progettato per esplorare i pianeti vicini e raccogliere dati scientifici fondamentali. Diretta verso Marte, Mariner 7 fu la gemella della sonda Mariner 6, lanciata poche settimane prima. L’obiettivo era ambizioso: fotografare la superficie del Pianeta Rosso e analizzarne atmosfera e composizione, in un’epoca in cui Marte era ancora avvolto da misteri e ipotesi, tra cui la possibilità di forme di vita.

Dopo un viaggio di circa 4 mesi, la sonda raggiunse il suo obiettivo nell’agosto del 1969, sorvolando il pianeta a poche migliaia di km di distanza. Durante il passaggio ravvicinato, Mariner 7 trasmise alla Terra decine di immagini ad alta risoluzione e dati preziosi sulla temperatura e sulla composizione dell’atmosfera marziana, rivelando un ambiente freddo, secco e inospitale. Le osservazioni contribuirono a sfatare molte teorie diffuse all’epoca e a fornire una base scientifica più solida per le missioni future. In particolare, vennero studiati i crateri e le calotte polari, offrendo una visione più chiara della geologia marziana. Mariner 7 rappresenta una tappa fondamentale nella storia dell’esplorazione spaziale. Un piccolo veicolo automatico che, partendo il 27 marzo 1969, ha contribuito ad avvicinare l’umanità a uno dei suoi sogni più antichi: comprendere i segreti di Marte.