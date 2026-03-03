Il 3 marzo 1969 il lancio di Apollo 9, la prova decisiva prima dello sbarco sulla Luna

Il 3 marzo 1969 la NASA lanciò la missione Apollo 9, un passaggio fondamentale nel percorso che pochi mesi dopo avrebbe portato allo storico allunaggio dell’umanità. L’obiettivo principale della missione era collaudare nello Spazio il modulo lunare Apollo, il veicolo progettato per scendere sulla superficie della Luna e poi tornare in orbita. Apollo 9 decollò dal Kennedy Space Center con a bordo 3 astronauti: James McDivitt, David Scott e Rusty Schweickart. A differenza delle missioni precedenti, questa volta il modulo lunare – soprannominato “Spider” – venne separato dal modulo di comando e testato in modo completo in orbita terrestre. Gli astronauti verificarono manovre cruciali come il distacco, l’avvicinamento e il riaggancio tra i 2 veicoli.

Durante la missione, durata 10 giorni, vennero effettuati numerosi esperimenti tecnici e una passeggiata spaziale per valutare procedure e attrezzature che sarebbero state essenziali nelle missioni successive. I test dimostrarono che il modulo lunare funzionava correttamente e che le operazioni complesse necessarie per una discesa sulla Luna erano possibili. Il successo di Apollo 9 rappresentò quindi una tappa decisiva del Programma Apollo. Senza queste verifiche, missioni come Apollo 11 non avrebbero potuto realizzarsi.