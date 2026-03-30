Il 30 marzo 1282 i Vespri siciliani, la scintilla che cambiò il Mediterraneo

Il 30 marzo 1282 Palermo divenne il teatro di una delle rivolte più celebri della storia europea: i Vespri siciliani. All’ora della preghiera serale, sul sagrato della chiesa del Santo Spirito, un episodio apparentemente isolato accese una ribellione destinata a travolgere il dominio angioino sull’isola. Secondo le cronache, tutto ebbe inizio quando un soldato francese molestò una nobildonna siciliana. La reazione del marito, che uccise l’uomo, fu la scintilla che fece esplodere una rabbia accumulata da anni. I siciliani, esasperati da tasse oppressive, abusi e perdita di autonomia, insorsero contro i dominatori francesi guidati da Carlo I d’Angiò.

In poche ore Palermo si sollevò al grido di “Mora, mora!”, dando il via a una vera e propria caccia ai francesi. La rivolta si diffuse rapidamente in tutta la Sicilia, trasformandosi in un movimento popolare che portò all’espulsione degli Angioini dall’isola. I Vespri non furono solo una ribellione locale. L’evento innescò un conflitto internazionale che coinvolse grandi potenze dell’epoca: da un lato gli Angioini, sostenuti dalla Francia e dal papato, dall’altro Pietro III d’Aragona, appoggiato dall’Impero bizantino e da altre forze europee. La guerra si concluse solo nel 1302 con la Pace di Caltabellotta. Ancora oggi, i Vespri siciliani rappresentano un simbolo di identità e resistenza per la Sicilia: un momento in cui un popolo seppe ribellarsi, cambiando il proprio destino e quello dell’intero Mediterraneo.