Il 31 marzo 1966 Luna 10 entra nella storia dell’esplorazione spaziale

Il 31 marzo 1966, nel pieno della Guerra Fredda, l’Unione Sovietica compì un passo decisivo nella corsa allo Spazio lanciando la sonda Luna 10. Pochi giorni dopo, il 3 aprile, il veicolo entrò con successo nell’orbita della Luna, diventando il primo oggetto costruito dall’uomo a compiere questa impresa. Si trattò di un risultato straordinario, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche simbolico. In quegli anni, Stati Uniti e Unione Sovietica si sfidavano per dimostrare la propria superiorità scientifica e militare nello Spazio. Dopo il successo dello Sputnik 1 nel 1957 e il volo di Jurij Gagarin nel 1961, Luna 10 rappresentò un ulteriore traguardo per il programma spaziale sovietico. La sonda trasmise dati preziosi sul campo gravitazionale lunare e sulla presenza di radiazioni, contribuendo a migliorare la conoscenza del nostro satellite. Curiosamente, durante una trasmissione ufficiale, Luna 10 fece anche risuonare nello Spazio le note dell’inno sovietico, sottolineando il valore propagandistico della missione. Oggi, a 60 anni di distanza, questa impresa resta una pietra miliare dell’esplorazione spaziale. Aprì la strada alle missioni successive, fino allo storico allunaggio della NASA nel 1969.