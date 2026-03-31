Il 31 marzo 1970 si conclude la missione di Explorer 1, pioniere dello Spazio

Il 31 marzo 1970 si chiudeva simbolicamente una delle prime e più importanti pagine dell’esplorazione spaziale: il rientro nell’atmosfera terrestre di Explorer 1, il primo satellite artificiale lanciato dagli Stati Uniti. Dopo ben 12 anni in orbita, il piccolo veicolo cessò definitivamente la sua missione, dissolvendosi durante il rientro. Lanciato il 31 gennaio 1958, Explorer 1 rappresentò la risposta americana al successo dello Sputnik 1 sovietico, che aveva aperto l’era spaziale l’anno precedente. Progettato sotto la guida dello scienziato James Van Allen, il satellite fu protagonista di una scoperta fondamentale: l’individuazione delle fasce di radiazione che circondano la Terra, oggi note proprio come Fasce di Van Allen.

Nonostante le dimensioni ridotte – poco più di 2 metri di lunghezza – Explorer 1 rivoluzionò la comprensione dell’ambiente spaziale terrestre e pose le basi per le future missioni scientifiche. La sua lunga permanenza in orbita, ben oltre la durata operativa prevista, lo rese anche un simbolo della resistenza e delle ambizioni tecnologiche dell’epoca. Il suo rientro nel 1970 segnò la fine di una missione storica, ma non del suo impatto. Ancora oggi, a distanza di decenni, Explorer 1 è ricordato come uno dei protagonisti assoluti della corsa allo Spazio e come il primo passo degli Stati Uniti verso una presenza stabile oltre l’atmosfera terrestre.