Il 7 marzo 1912 il mondo scopre la conquista del Polo Sud

Il 7 marzo 1912 l’esploratore norvegese Roald Amundsen annunciò ufficialmente al mondo la conquista del Polo Sud, uno dei traguardi più ambiti e difficili dell’esplorazione geografica. In realtà la spedizione aveva raggiunto il punto più meridionale della Terra già il 14 dicembre 1911, ma la notizia arrivò in Europa solo mesi dopo, una volta concluso il lungo viaggio di ritorno. La missione, partita con la nave Fram, fu preparata con estrema cura. Amundsen e il suo team si affidarono soprattutto a slitte trainate da cani, una scelta che si rivelò decisiva per affrontare le condizioni estreme del continente antartico. Grazie a una pianificazione meticolosa, alla conoscenza delle tecniche di sopravvivenza nelle regioni polari e a una logistica efficiente, il gruppo riuscì a completare l’impresa senza perdite umane.

La conquista del Polo Sud avvenne nel pieno di una celebre “corsa” tra esploratori. Tra i principali rivali di Amundsen vi era il britannico Robert Falcon Scott, che raggiunse il Polo circa un mese dopo, il 17 gennaio 1912. La spedizione di Scott, tuttavia, si concluse tragicamente: lui e i suoi compagni morirono durante il viaggio di ritorno, sfiancati dal freddo e dalla fame.

L’annuncio del 7 marzo suscitò enorme entusiasmo nell’opinione pubblica internazionale e segnò uno dei momenti simbolo della cosiddetta “età eroica” dell’esplorazione antartica. L’impresa di Amundsen dimostrò come preparazione, strategia e adattamento all’ambiente potessero fare la differenza anche nelle condizioni più estreme del pianeta.