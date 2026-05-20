Maltempo, instabilità residua al Nord-Est: forti temporali con grandine in Veneto | VIDEO

Ancora instabilità residua oggi al Nord prima dell’instaurarsi di un forte anticiclone subtropicale che riporterà il bel tempo ma soprattutto un forte rialzo delle temperature. Intanto, oggi piogge e temporali stanno colpendo il Nord-Est, in particolare alcune zone di Veneto e Friuli Venezia Giulia, mentre qualche fenomeno si è sviluppato anche nella Lombardia nordoccidentale nel corso del pomeriggio. In Veneto, i fenomeni sono piuttosto intensi, con nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento nelle province di Padova, Verona, Vicenza e Treviso. Emblematica la forte grandinata che si è verificata al Rifugio Branchetto sui Monti Lessini, nel Veronese, che ha imbiancato tetti, prati e strade.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti della giornata finora, segnaliamo: 35mm a Camporovere, 31mm a Erbezzo, 24mm a Gallio, 23mm ad Asiago, 22mm a Stra, 19mm a Mezzano, Frassenei, 15mm a Saone.

Come detto, nel corso dei prossimi giorni al Centro-Nord assisteremo a un aumento delle temperature lento ma costante, determinato dall’espansione di un poderoso anticiclone subtropicale africano.

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