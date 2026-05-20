Previsioni Meteo: l’anticiclone Zeno si abbatte sull’Europa, in arrivo una grande di caldo al Centro/Nord Italia con oltre +30°C

La lunga fase meteorologica instabile che ha caratterizzato le prime due decadi del mese di maggio in Italia sta progressivamente abbandonando la nostra Penisola, lasciando spazio a un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche. Nella giornata di oggi, mercoledì 20 maggio, il sole è tornato a splendere in modo diffuso su tutto il Nord Italia, ponendo fine alla violenta fase temporalesca dei giorni scorsi. L’instabilità residua si è concentrata prevalentemente su alcune aree circoscritte del Centro/Sud, manifestandosi con annuvolamenti sparsi e qualche isolato rovescio che ha interessato i rilievi alpini, in particolare la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige.

Al contrario, la Pianura Padana e le regioni centrali tirreniche hanno beneficiato di ampi rasserenamenti che hanno favorito un rapido incremento termico. Alle ore 14:15, i termometri hanno registrato valori tipicamente primaverili e gradevoli, con massime giornaliere che hanno toccato i +26°C a Vicenza e Brescia, +25°C a Verona e Padova, +24°C a Bologna e Firenze, +23°C a Roma, Milano e Perugia, +22°C a Torino, Venezia e Trieste, e infine +20°C a Genova. Questo scenario rappresenta il preludio a un cambiamento radicale della circolazione a grande scala.

L’arrivo dell’anticiclone subtropicale Zeno e la nomenclatura ufficiale

Nel corso dei prossimi giorni assisteremo a un aumento delle temperature lento ma costante, determinato dall’espansione di un poderoso anticiclone subtropicale africano. Questa imponente figura di alta pressione è stata ufficialmente denominata Zeno dall’Istituto Meteorologico della Libera Università di Berlino. È fondamentale sottolineare che questo ente rappresenta l’unico organismo ufficialmente accreditato a livello europeo per l’assegnazione dei nomi alle figure bariche, sia cicloniche che anticicloniche, attraverso un sistema internazionale standardizzato.

Nel panorama informativo attuale, è sempre consigliabile diffidare dalle denominazioni fantasiose o dai nomi fittizi inventati da piattaforme web sensazionalistiche con il solo scopo di catturare l’attenzione dei lettori. La meteorologia ufficiale si basa su dati scientifici condivisi e sulla nomenclatura stabilita dall’ateneo berlinese, che traccia l’evoluzione delle masse d’aria con assoluto rigore accademico.

Una traiettoria occidentale che isola il Meridione

Le proiezioni dei modelli meteorologici evidenziano come l’anticiclone Zeno seguirà una traiettoria decisamente occidentale. L’asse principale della risalita di aria calda si muoverà direttamente dal Nord Africa verso la Penisola Iberica attraverso lo Stretto di Gibilterra, per poi estendersi rapidamente verso la Francia e il Belgio. Di conseguenza, queste nazioni dell’Europa centro-occidentale sperimenteranno il grande caldo prima rispetto all’Italia. Questa particolare disposizione barica lascerà il Sud Italia ai margini della struttura anticiclonica. Il Meridione rimarrà infatti più esposto all’afflusso di correnti fresche e instabili provenienti dai Balcani, le quali inibiranno l’aumento termico favorendo, al contrario, lo sviluppo di forti temporali. Il vero fulcro del boom termico si concentrerà quindi quasi esclusivamente sulle regioni del Centro/Nord Italia.

Le mappe del modello meteorologico tedesco ICON illustrano magistralmente l’andamento termico dei prossimi giorni, nelle carte con le termiche ad 850hPa. Vediamole insieme, a partire da oggi, mercoledì 20 maggio:

E poi ancora domani, giovedì 21 maggio:

E dopodomani, venerdì 22 maggio:

Crescente l’aumento delle temperature nel weekend. Ecco la mappa per sabato 23 maggio:

La svolta domenicale e le temperature eccezionali della prossima settimana

Il vero cambio di marcia meteorologico si concretizzerà durante il fine settimana. La giornata di svolta sarà domenica 24 maggio, momento in cui l’aria calda inizierà a farsi sentire in modo marcato su tutte le regioni settentrionali e centrali. In questa fase si registreranno i primi +30°C della stagione in forma diffusa nelle principali località del Nord. La fiammata estiva raggiungerà il suo apice nei giorni successivi, all’inizio della prossima settimana. Tra lunedì 25 e martedì 26 maggio, l’afflusso caldo si intensificherà ulteriormente, portando le colonnine di mercurio a sfiorare la soglia dei +35°C, con valori diffusamente compresi tra i +32°C e i +33°C in molte città settentrionali e nelle aree interne del Centro. Si tratterà di un vero e proprio assaggio d’estate anticipato, con anomalie termiche significative rispetto alle medie stagionali.

Eloquente la mappa di ICON per domenica 24 maggio:

E ancora, lunedì 25 maggio:

E poi, infine, martedì 26 maggio:

Un’ondata di caldo estremo a scala europea

L’espansione dell’anticiclone Zeno si inserisce in un contesto di forti anomalie termiche che sta già interessando diverse aree del continente. Proprio ieri si è registrato un caldo record a Mosca, dove la capitale russa ha stabilito un nuovo primato giornaliero per il mese di maggio raggiungendo l’eccezionale valore di +30,6°C. Nei prossimi giorni, l’asse del caldo si sposterà verso l’Europa occidentale, coinvolgendo le principali metropoli europee. Città come Madrid, Parigi, Londra, Berlino e Bruxelles vedranno i propri termometri superare agevolmente la soglia dei +30°C. In Italia, questa configurazione si tradurrà in condizioni di caldo intenso che avvolgeranno non solo i centri urbani come Torino, Milano, Firenze e Roma, ma gran parte del territorio centro-settentrionale, determinando giornate pienamente estive.

L’insolito meccanismo meteorologico: il caldo che avanza da Nord verso Sud

L’aspetto più singolare e meteorologicamente interessante di questa ondata di caldo risiede nel meccanismo di propagazione sul territorio italiano, che avverrà con un insolito processo da Nord verso Sud. Le mappe termiche ad 850hPa del modello tedesco ICON che abbiamo già illustrato a corredo di quest’articolo, mostrano chiaramente come l’aria calda, aggirando il bacino del Mediterraneo occidentale e risalendo verso l’Europa centrale, sarà costretta a valicare l’arco alpino.

Sul bordo orientale dell’anticiclone si attiveranno correnti settentrionali pronte a soffiare sotto forma di ventilazione di tramontana e bora lungo l’Adriatico. Questo flusso d’aria, scavalcando le Alpi, scivolerà lungo il versante tirrenico e adriatico determinando un costante e progressivo aumento termico da Nord verso Sud. Il calore si sposterà gradualmente verso il Mezzogiorno solo dopo il 25 e 26 maggio. Tuttavia, a causa della posizione geografica del nucleo di alta pressione centrato tra l’Europa occidentale e il Nord Italia, le regioni settentrionali manterranno le temperature costantemente più elevate rispetto al resto del Paese, consolidando questo straordinario e precoce esordio della stagione calda.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

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